Водолеям важно сохранить внутренний баланс, Весам стоит бережно отнестись к деньгам, Девам лучше сконцентрироваться на себе. Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, рекомендует избегать конфликтов.

Овен

В этот вторник Овнам не везет с техникой – кажется, вы говорите на разных языках. Будьте внимательный и не забывайте сохранять документы или вообще лучше оставьте работу на другой день. Овнам стоит быть более внимательными на дорогах. Также в этот вторник вам не стоит вступать в конфликты – есть большой риск остаться в дураках.

Телец

В этот вторник Тельцам лучше отдохнуть от суеты и самих себя. Лучше всего выехать за город, погулять по лесу, подышать свежим воздухом и послушать в наушниках любимую музыку. Не спешите решать финансовые вопросы, сегодня есть шанс просчитаться и упустить выгодное предложение. Тельцам лучше всего в этот вторник быть аккуратными – как говорится, тихо едешь, дальше будешь.

Близнецы

У Близнецов сегодня "разгрузочный" день. Отличная возможность заняться расхламлением жилища – выкинуть старые вещи, разобрать чердак или антресоль, собрать летнюю одежду на хранение. Короче говоря, вторник прекрасно подойдет для рутинных дел. Вторая половина дня обещает быть более динамичной – возможно, вас ждет интересное предложение по работе. Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, рекомендует подготовиться к зиме.

Рак

Рак слегка устали от дел и проблем, однако придется, что называется, поднажать. Не спешите с долгосрочными договорами, есть вероятность, что обещанное сегодня вы не сможете исполнить, так что будьте аккуратны в высказываниях. Вторая половина дня пройдет в работе и за решением важных домашних дел, вероятно, очень скоро у вас начнется новый этап в жизни – Ракам стоит подготовиться.

Лев

Львам стоит поберечь нервы и финансы. Этот вторник не подойдет для решения материальных проблем, поэтому отложите крупные покупки на несколько дней. Также не стоит вступать в споры, избегайте конфликтов по работе. Лучшем решением для Львов станет вечер в кругу семьи и близких, не торопитесь убегать по делам. Вторая половина дня может преподнести неожиданный сюрприз в романтическом плане.

Дева

Сегодня Девам лучше всего сконцентрироваться на личностном росте. Этот вторник прекрасно подойдет для реализации давних планов и осуществления мечты. Возможно, стоит просто сделать маленький шаг навстречу судьбе, и тогда очень скоро вас ждут перемены, которых вы так хотели. Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, советует Девам следовать за мечтой.

Весы

Весам сегодня лучше бережнее относиться к деньгам. Есть вероятность протратиться на пустяки, и в итоге упустить действительно хорошую возможность. Не стоит также в этот вторник решать проблемы с жильем. Постарайтесь максимально абстрагироваться от материальных вопросов, и будет вам счастье. Вторая половина дня для Весов пройдет размеренно, в гармонии с миром.

Скорпион

У Скорпионов есть шанс стать жертвой обстоятельств. Возможно, сегодня вам будет казаться, что весь мир против вас – и то не так, и здесь не то. По возможности старайтесь избегать конфликтных ситуаций и не провоцируйте споры. В этот вторник вам лучше промолчать. Вторая половина дня, вероятно, принесет Скорпионам плоды успеха за прошлые достижения.

Стрельцы

В этот вторник Стрельцам придется приложить все усилия к тому, чтобы показать себя дипломатами. Конфликты сегодня вам ни к чему, они лишь отнимут энергию и помешают реализовать поставленные задачи. Не торопитесь также соглашаться на сомнительные предложения малознакомых людей, иначе есть шанс проиграть. Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, рекомендует Стрельцам быть сдержаннее.

Козерог

Козероги в этот вторник невероятно продуктивны. При должном старании сегодня вы можете решить некоторые вопросы, которые мучают вас уже несколько месяцев. Не торопитесь идти на поводу у близких, в этот вторник лучше всего настоять на своем. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных домашних дел.

Водолей

Для Водолеев сегодня важно сохранять внутренний баланс. Не спешите идти на поводу у обстоятельств, вероятно, придется делать выбор между "хочется" и "надо". Лучше всего взять борозды правления в свои руки и не доверять судьбу даже самым близким. Первую половину дня стоит посвятить саморазвитию и творчеству – есть шанс преуспеть.

Рыбы

Рыбам в это вторник лучше всего остаться дома. Если же избежать поездок никак нельзя, постарайтесь не садиться за руль и быть максимально внимательными. Вторая половина дня, возможно, принесет вам радостное известие, однако не спешите сообщать об этом миру – Вселенной нужна тишина. Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, советует соблюдать все меры предосторожности.