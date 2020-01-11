Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья

Российской певице следует приготовиться к тяжелому периоду. После расставания с мужем ей придется значительно изменить свою жизнь, чтобы пережить депрессию.

"2020 год для экс-солистки группы t.A.T.u. Лены Катиной обещает быть одним из самых сложных годов в ее жизни за последние десятки лет, – прогнозирует астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. Связано все это со многими жизненными аспектами, в скором будущем Лена начнет терять людей из близкого окружения, потери которых повлекут за собой глубокие депрессии артистки. Этот год у певицы пройдет под управлением планеты Сатурн (Саде-Сати, транзит 7,5 лет), и пик астрологической фазы как раз приходится на 2020 год".

Выход для тех, кто неизбежно проживает это тяжелое астрологическое время, и для Катиной в том числе один – это занятия благотворительностью по субботам. Например, подкармливая бездомных людей и животных. Подобная кармическая практика поможет Лене избавиться от депрессии, наполнить жизнь новым смыслом и перестать переживать развод с музыкантом Сашо Кузмановичем, с которым больше нет шансов на воссоединение. "Если Лена посвятит этот год благотворительности, то у нее есть все шансы в ближайшем будущем вновь стать мамой", – уверен Ермолаев.