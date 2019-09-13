Совет на выходные 14-15 сентября 2019 года

В ближайшие выходные полезно будет подумать, над чем мы активно работали в последнее время и... удвоить усилия. Вы подошли к той черте, где осталось буквально немного поднажать для того, чтобы наконец увидеть выраженный результат. Но если вы опустите руки и сдадитесь, то рискуете застрять по дороге к желаемой цели.

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