Совет на выходные 14-15 сентября 2019 года

"Во многих случаях ситуация будет выглядеть так, что нужно буквально "вложиться" в какое-то дело. Очень бытовой пример: засядьте наконец за подробное "прочесывание" списка потенциальных отелей или маршрутов для будущего отпуска, чтобы получить качественный скачок", – объясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Наиболее актуальным этот совет окажется для тех, кого занимают вопросы взаимоотношений с партнером. Пытаетесь понять, почему не складывается личная жизнь? От стадии "уж замуж невтерпеж" пришли к осознанному изучению своих представлений о партнерстве и собственных желаний в этой области? Обязательно продолжите в эти выходные условную "работу" в этом направлении (в чем бы она ни выражалась), и тогда может случиться "щелчок в голове" и внезапное понимание данного вопроса.
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