Совет на выходные, 10-11 августа 2019 года

В эти выходные в центре внимания окажутся женщины. Представительницам прекрасного пола нужно помнить, что в ситуациях, которые окажутся на повестке ближайших дней, для вас будет важно проявить нежность и романтичность, гибкость и мягкость, дипломатичность, чувствительность и эмоциональность (но без перегибов!). У кого-то это получится легко и непринужденно, а кому-то стоит попробовать "раскопать" данные качества в себе и не стесняться выпустить их наружу.

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