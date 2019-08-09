Совет на выходные, 10-11 августа 2019 года

"Если вам надо произвести на кого-то впечатление, то однозначно не надо демонстрировать "сухость" и рассудочность. Напротив же, живость и эмоциональность (конечно, без перегибов) будут восприняты исключительно хорошо. Не бойтесь показать миру свои "хрупкие" грани", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Мужчинам имеет прямой смысл держаться рядом с такими женщинами, прислушиваться к ним и, в конце концов, просто наслаждаться их обществом. Очень вероятно, что проявления себя дадут женщине, а также тем, кто окажется рядом по воле случая, заряд энергии и помогут сделать выходные прекрасными!
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