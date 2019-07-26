Совет на выходные 27-28 июля 2019 года

В ближайшие выходные важно не игнорировать, а напротив, прислушаться к тем желаниям, которые идут из самой глубины сердца, но при этом очень часто получают статус "неважные" и игнорируются. Вспомните об игривой, непосредственной части вашего "я" – о своем внутреннем ребенке.

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