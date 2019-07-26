Совет на выходные 27-28 июля 2019 года

Прислушайтесь к своему внутреннему ребенку, дайте ему высказаться и смело задайте себе вопрос: что вам сейчас хочется на самом деле? И… разорвите шаблон – поставьте это желание на первое место. Такой совет дает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
По ее словам, многие, напротив, начнут заниматься насущными делами и задвигать в дальний угол "всякую ерунду". Эксперт уверяет, что именно так делать не надо. "Попробуйте следовать своим желаниям хотя бы в эти дни, а потом, глядишь, вам самим понравится", – говорит Ковалева.
При этом не стоит также забывать, что и у близких вам людей также могут быть подобные желания. И особенно такое поведение развито у детей, ведь они еще не научились подавлять себя логикой. Позвольте же им в эти выходные делать милые глупости: играть и развлекаться как им хочется. Не пытайтесь сделать из них "маленьких старичков", ведь детство пролетает так быстро.
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