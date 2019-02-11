5 ритуалов для привлечения любви

Приворотные ритуалы существуют в разных магических руководствах, но к хорошему они никогда не приводили. Нельзя при помощи волшебства привлечь к себе внимание какого-то определенного человека, ведь чужую волю невозможно подчинить. И попытки это сделать могут только навредить. Но есть безвредные и полезные ритуалы. Они не нацелены на конкретного человека, а просто помогают обстоятельствам сложиться так, чтобы очень скоро в жизни появится тот самый, любимый человек, предначертанный судьбой.

Не все из нас способны искать любовь в правильных местах, не все достаточно проницательны. А взаимных чувств хочется прямо сейчас, ведь так надоело ошибаться. Оказывается, можно обратиться к высшим силам, чтобы они вывели две половинки одного целого на встречные дороги.

Простыми ритуалами для привлечения любви с "Дни.ру" поделилась астролог Вера Хубелашвили. Эксперт предупредила, что их лучше всего поводить в 1, 2, 7, 12, 13, 14, 17 и 24 лунные сутки. Советами лучше не пользоваться в 9, 15, 19, 23 и 29 лунные сутки – ничего хорошего их этого не выйдет.

Ритуал 1. Обратиться к высшим силам напрямую

Пожалуй, что может быть проще? Скажем, христианину нет смысла искать помощи у языческих божеств, а эзотерику — молиться перед иконой. Если у человека есть свои убеждения, логично попросить помощи у тех, кто, по его мнению, управляет нашим миром.

Не нужны какие-то ритуальные слова или молитвы. Главное – искренне попросить высшее существо о содействии в поиске второй половинки. Но не стоит превращать молитвенную просьбу в способ манипуляции. Нельзя говорить: "Венера, богиня любви, дай мне мужа". Лучше просто сядьте, закройте глаза. Представьте того, к кому обращаетесь, и попросите помочь, если это возможно и полезно для вас. Быть может, у высших сил есть какой-то более серьезный замысел в вашем отношении, который для вас пока непонятен. Так что всегда говорите нечто вроде: "Господи помоги, если на то есть воля Твоя".

Ритуал 2. Письмо ко второй половинке

Эта затея может показаться детской и безумной. Но дети в действительности намного ближе к миру волшебства, чем скептично настроенные взрослые.

Итак, что нам понадобится? Пишущий инструмент, бумага, конверт. Тут зависит от фантазии. Садимся и сочиняем письмо, как если бы оно было бы адресовано любимому человеку, еще незнакомому нам. Расскажите, как сильно его не хватает в вашей жизни, в какое время, где и при каких обстоятельствах вас можно встретить. Опишите свои приметы. Составьте пожелания к своей будущей второй половинке. Почему нет? Приложите фантазию. Можете даже рассказать о своих делах . Отнеситесь к делу серьезно – пишите так, как если бы обращались к реальному человеку (на энергетическом уровне именно это и происходит).

Оформите письмо по своему вкусу. Розовая бумага? – на здоровье. Цветочки и бабочки в качестве иллюстраций? – да пожалуйста! Не стесняйтесь, можете даже все письмо превратить в комикс, если вам кажется это приятным решением.

Что дальше? Ну, вы же не думали, что письмо уйдет без марок? Купите те, которые вам нравятся, либо нарисуйте сами. Приклейте. Напишите в поле адресата "Моей второй половинке", заполните поле отправителя. Теперь письмо нужно сжечь и развеять по ветру. Не жалейте потраченных усилий. Они того стоят.

Ритуал 3. Письмо деду Морозу

Этот метод подойдет только тем, кто способен верить в чудеса. Для многих дед Мороз – просто выдумка, а потому и затея не сработает. Но если вы допускаете мысль, что есть некий добрый древний дух или сильный новогодний эгрегор, который способен отвечать на наши самые искренние просьбы, то с ним удастся вступить во взаимодействие.

В остальном метод напоминает предыдущий. Берем конверт, бумагу, ручку. Пишем деду Морозу письмо о том, что хорошо себя вели (можно даже указать, что именно сделали хорошего), обещаете исправить ошибки прошлого и так далее.

В качестве подарка просите номер телефона, адрес второй половинки, ссылку на ее страничку в социальных сетях. Разумеется, делать это нужно под Новый год. Письмо уничтожаем и развеваем по ветру. Чего нельзя писать – так это: "Подари мне дедушка вторую половинку". Человек не вещь, его не дарят. Так что не забывайте о логике в своих просьбах.

Ритуал 4. Аффирмация

Аффирмация – это короткое позитивное утверждение вроде "Встреча со второй половинкой уже близко", "Я все ближе к обретению взаимной любви". Его нужно повторять ежедневно, можно чаще раза в день. Избегайте отрицательных утверждений. Регулярное повторение аффирмаций воплощает их в реальность. Свою аффирмацию нужно сочинить самостоятельно.

Ритуал 5. Творческий подход

Отличный способ приблизить встречу со второй половинкой – создать на эту тему какое-либо произведение. Напишите стих, где в деталях будет рассказано о том, как вы встретились с любимым человеком. Нарисуйте картинку об этом комикс, анимацию. В общем, используйте те средства, которые принесут удовольствие. Не обязательно требовать от себя работы с выдающимися художественными достоинствами, но стоит постараться при ее создании.