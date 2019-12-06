Совет на выходные 7-8 декабря 2019 года

В суете дней мы перестаем обращать внимание на повседневную красоту простых вещей и, напротив, привыкаем видеть постоянные мелкие расхождения желаемого и действительного. Более того, мы то и дело выражаем свое недовольство по этому поводу. В эти выходные попробуйте оглянуться вокруг и начните удивляться всему хорошему и интересному из того, что вас окружает.



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