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Гороскоп

Как завоевать мужчину-Весы

Фото: Дни.ру
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Мужчина-Весы – чуткий и добрый человек. Он заряжает позитивом и всегда знает пару-тройку отличных историй, нужных, чтобы скрасить досуг. С ним не бывает скучно. Таких приятелей легко уговорить посидеть вместе в очереди к врачу, либо сходить в кино – да что угодно! Ведь Весам не так важно, чем заниматься. Главное – с кем именно.
прочитано 138 раз

"Этот мужчина одинаково приветлив и с друзьями, и с недругами. Любую обиду он легко забывает, а потому выглядит просто безупречным партнером в романтических отношениях. От такого мужчины не нужно ожидать, что он поднимет руку или допустит оскорбление. Он всегда внимателен к женщинам и старается угодить им, если то в его силах. Чем не дамский угодник? На самом деле – нет. Он вовсе не бегает за каждой юбкой, а довольно серьезно смотрит на отношения: это ведь шаг, от которого зависит вся жизнь. Разве можно его делать так просто, не обдумывая? Надо взвесить все плюсы и минусы", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

"Ну что, ты уже встречаешься с ней?" – спрашивают друзья такого мужчину при встрече. "Нет", – отвечает он. "Как, почему? Ты же вчера собирался?". "Вчера плюсов было больше, сегодня — минусов". Увы, это печальная правда: мужчина-Весы, несмотря на все свои достоинства, очень непостоянный. Он бы и рад остановиться на каком-то варианте, но ведь каждый день возникают новые обстоятельства. А они, в свою очередь, требуют новой оценки. Это делает ум Весов в большей степени похожим на беспокойный женский, чем на спокойный мужской.

Весы – ведомый человек, а потому, при должном напоре, любая женщина способна убедить его быть с ним. Но уже завтра мужчина пожалеет об этой своей уступчивости. А ожидать однозначного решения от него можно очень долго.

Он нуждается в женщине, которая четко знает, чего хочет. Она мудра и достаточно проницательна, чтобы без слов понять, чего больше хочется ее партнеру. Как правило, это опытные взрослые женщины, либо молодые, но прирожденные психологи.

Демократичность мужчин, рожденных под знаком Весов, позволяет ей чувствовать себя достаточно свободной. Он ей ничего не запрещает. А она ценит его за доброту и внимательность, потому никогда не переходит те грани, которые могут его оскорбить.

Женщина, решившая связать жизнь с Весами, не должна злоупотреблять добротой своего партнера. Он может ничего не говорить, но не по глупости или слепоте, а просто из деликатности. В действительности же он – еще более проницателен, чем любая его партнерша. Он видит, когда с ним обходится несправедливо и однажды дождется дня, когда чаша терпения переполнится и склонится к моменту, после которого произойдет взрыв. Поэтому отношения с Весами – это взаимные уступки, чуткость, осторожность, взаимоуважение. В них не может быть искусственности, притворства. Мужчина-Весы ценит лишь тех, кто действительно с ним счастлив. Любые попытки "играть" в отношения превращают возвышенный роман в очень грубую театральную постановку, которую захочется покинуть как можно скорее.

С искренней любящей женщиной мужчина-Весы проявит себя во всей красе и сделает все возможное, чтобы она чувствовала себя самой любимой, желанной, красивой и лучшей в этом мире. Он привнесет гармонию в семью и станет заботливым и внимательным романтическим партнером.

Путь к покорению мужчины-Весов

На первых порах при общении с Весами нужно очень хорошо прощупывать почву. Дело в том, что мужчины этого знака Зодиака живут по законам, которые непонятны и незаметны для других людей.

Главный закон – это закон баланса. Если где-то что-то произошло, то это действие нужно уравновесить, чтобы не было перекоса. На примере объяснить проще: если женщина делает мужчине комплимент его внешности, то вскоре ей нужно отметить и его внутренний мир. Хорошо отозвалась о его чуткости – важно не забыть и о силе.

Будучи идеалистом, мужчина-Весы жаждет быть идеальным во всем. Ему сложно самому на стороне давать себе оценку. Поэтому женщина, которая правильным образом говорит ему комплименты, – очень ценная находка, которую такой мужчина не упустит.

Для баланса, помимо поощряющих слов, важно не забывать и о критике там, где она нужна. Но говорить ее надо без осуждения, а в качестве совета. Мужчина-Весы нуждается в том, чтобы его направляли. Он будет очень признателен за такую помощь, даже если постесняется в этом признаться.

При этом он сам попытается оказать влияние на женщину: ее привычки, внешность, эрудированность. Он попытается превратить ее в идеал, в чем ему не стоит препятствовать. Этот романтический партнер действительно знает, как помочь другому человеку стать лучше. Так появится пара, в которой оба партнера будут параллельно развиваться.

22 ноября 2019, 02:26

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