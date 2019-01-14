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Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается в критические девятые лунные сутки, которые завершаются как раз в понедельник к вечеру. Наступит вторая четверть лунного месяца – самая продуктивная и многообещающая. Лучше повременить с быстрыми проектами и плановыми операциями. Если есть возможность, отложите их до следующей недели, советует астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
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ОВЕН

Неплохая неделя для типичных Овнов – вы можете смело продемонстрировать все, на что способны, раскрыть все свои таланты и грани. Неделя обещает быть прибыльной и в материальном плане. А выходные дни, как и положено, нужно провести дома, с семьей, с родителями, с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ

С самого начала недели не стоит разворачиваться во всю ширь. Если не получится взять отгул, то хотя бы побудьте на вторых ролях – вы свое наверстаете уже во вторник. С этого дня у вас все должно складываться максимально хорошо. Выходные дни проведите с друзьями или родственниками – не сидите в одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ

Наступившая неделя делится у вас ровно на две половины, причем наилучшая ее часть начнется в четверг, когда вы сможете проявить себя настоящим лидером и возглавить любой процесс. А до этого набирайтесь сил во втором эшелоне. Суббота и воскресенье благоприятны для любых физических нагрузок, занятий спортом.

РАК

Постарайтесь больше успеть в понедельник вечером – лучшего дня для карьерных свершений трудно представить. Как профессионалу вам точно не будет равных. В следующие два дня можно приступать к реализации новых планов. А вот четверг и пятница не годятся для начинаний. В выходные займитесь активными видами отдыха.

ЛЕВ

Эта неделя должна сложиться удачно, по крайней мере, звезды к вам благоволят. Вы можете побороться за пальму первенства и наверняка добьетесь победы. Если что-то и не будет получаться, в конце недели друзья обязательно придут на помощь. А отдохнуть и расслабиться можно в выходные.

ДЕВА

Не стоит с первого рабочего дня показывать все, на что вы способны – оставьте героизм другим знакам. Во вторник и среду может приходить интересная информация – следите за новостями. В четверг и пятницу можно сделать рывок в профессиональном плане. Выходные проведите с лучшим другом.

ВЕСЫ

Понедельник посвятите работе в коллективе – вы же не любите одиночество. Во вторник и среду сдерживайте свои порывы – они могут закончиться не так радужно, как хотелось бы. Четверг и пятница благоприятны для обучения. Если в субботу и воскресенье вам предложат поработать – соглашайтесь, не пожалеете.

СКОРПИОН

Неделя начнется в активном напряженном труде на благо родного предприятия. Правда, личной заинтересованности вы можете не ощутить. Следующие дни благоприятны для работы в команде – собственными проектами сможете заняться позже. К концу недели сбавьте обороты. Выходные можно посвятить культурному досугу.

СТРЕЛЕЦ

Не каждый понедельник идешь на работу как на праздник. Эта неделя начинается именно так – вас посетит вдохновение, вы можете справиться с любой проблемой. А вот в последующие дни может затянуть рутина – работы будет много, но скучной и неинтересной. В выходные лучше сидеть дома, избегайте экстрима.

КОЗЕРОГ

Даже если вы не представитель творческой профессии, не пишете картин и не слагаете стихов, наступившая неделя будет наполнена для вас творчеством, а оно необходимо в любом деле. Выходные дни лучше всего провести со своей половиной.

ВОДОЛЕЙ

Неделя начинается активно, правда, активность эта скорее ментальная, чем физическая. Со вторника вас могут отвлечь домашние дела – не планируйте на первую половину недели важных мероприятий. Четверг и пятница пройдут очень хорошо. Субботу и воскресенье посвятите мелкой домашней работе.

РЫБЫ

Все важные мероприятия, звонки и встречи запланируйте на первую половину недели – она будто предназначена для этого. Вторая половина недели не так плодотворна, если только ваша деятельность не связана с недвижимостью. В выходные грех не устроить семейное торжество с музыкой и плясками. 

14 января 2019, 08:00

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