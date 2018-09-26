Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина

Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей.

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