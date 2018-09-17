"Никогда не прощу": певица Валерия об обмане мужа

Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала, чего никогда не простит мужу, продюсеру Иосифу Пригожину.

Валерия рассказала, что недавно злилась на Иосифа Пригожина из-за его взрывного характера. Так получилось, что они остановились в номере отеля, где оказалась неисправна ручка двери в ванную комнату. Певица отправилась в душ и нечаянно захлопнула дверь. Самостоятельно выбраться она не смогла.

"Иосиф кричал: "Зачем там закрылась?" Будто специально это сделала! Для меня, взвешенного и спокойного человека, такая реакция непонятна: зачем нервничать из-за ерунды? Кстати, повышать голос на меня разрешается только супругу", – отметила певица.

Иосиф и Валерия вместе уже 14 лет. По мнению артистки, ключ к успешной семейной жизни заключен в терпении. "Как бы люди ни любили друг друга, все равно это два разных человека со своими характерами и привычками. Поэтому необходимо проявлять понимание и иногда вовремя промолчать. Не зря говорят, что семья – соревнование под названием "Кто кого перетерпит", а не битва за то, чтобы доказать правоту. Если супруги снисходительно относятся к несовершенствам, то всегда будут вместе", – убеждена она.

Однако Валерия призналась: есть то, чего она не сможет перенести в отношениях с Иосифом Пригожиным. "Никогда не прощу Иосифу, если обманет. Только вчера обсуждали пару, в которой мужчина недостойно повел себя по отношению к жене – предал, а после еще и обобрал. Хотя казался очень порядочным и надежным человеком… Если когда-нибудь, даже если предполагать чисто гипотетически, Иосиф поступит подобным образом, потеряю веру в людей", – цитирует Валерию StarHit.