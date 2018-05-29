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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июнь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Первый месяц лета может оказаться очень продуктивным, особенно для тех, кто не привык сидеть сложа руки. Прогноз на июнь для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС"  Михаил Чистяков. 
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ОВЕН 

Первую декаду месяца лучше посвятить поиску новых партнеров или других полезных связей для карьеры – сейчас вы сможете договориться. Если понадобится какая-то помощь или поддержка, обратитесь к своим друзьям – возможно, в бизнесе они и не помогут, но дадут полезный совет. Можно в это время заниматься недвижимостью, например, найти новое помещение под офис или склад. Вторая половина месяца будет особенно успешна у тех, чей бизнес связан с творчеством и развлечениями. Главное – не лениться.

ТЕЛЕЦ

Весь июнь благоприятен для работы – вы сможете плодотворно и ударно потрудиться, так что для отпуска это время не слишком подходящее. После первой декады месяца можно заняться сбором необходимой информации, маркетинговыми исследованиями и составлением бизнес-плана на будущее. Вторая половина июня станет особенно удачна для тех, кто занят в сфере недвижимости. Если вам необходимо найти новое помещение или сдать в аренду то, что уже имеется, займитесь этим после 15-го числа.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, в первой половине месяца Близнецам придется оказать материальную поддержку своим партнерам, причем, это могут быть как партнеры по бизнесу, так и по браку. Вторая половина июня благоприятна в финансовом плане для тех, чей бизнес связан с общением, написанием книг или статей, журналистикой. Вообще, наиболее успешным июнь станет для тех, кто работает в другой стране или часто взаимодействует с иностранными партнерами и клиентами издалека.

РАК

Доходы в первом летнем месяце должны порадовать представителей знака Рак. Конечно, чтобы они были, придется потрудиться. Постарайтесь не назначать важных сделок и переговоров на первую декаду месяца – сейчас вы еще не готовы. А вот после этого периода можно – вы заведете новые полезные знакомства и связи, ваша общительность в этом поможет. Единственные, с кем возможны разногласия, – ваши партнеры. Постарайтесь найти компромисс.

ЛЕВ

В первой половине июня есть риск поссориться со своими партнерами по бизнесу или с клиентами, поэтому постарайтесь усмирить привычную для типичных Львов гордость и найти мирный выход из конфликтной ситуации. Вторая половина месяца в этом плане намного лучше – у вас повышается природное обаяние, что позволит расположить к себе кого угодно. В материальном плане месяц особенно успешен для тех, кому важна внешность и имидж в работе – актерам, ведущим, моделям и так далее.

ДЕВА

Девы считаются одним из самых трудолюбивых знаков, хотя не все его представители согласны с данным утверждением. В июне у вас будет возможность продемонстрировать эту аксиому на практике. Работы ожидается много, причем не слишком веселой и творческой, но вы с ней справитесь. Если понадобится финансовая поддержка, обратитесь за помощью к своим товарищам. Вторая половина месяца будет наиболее успешна для тех, кто профессионально занимается эзотерикой или психологией.

ВЕСЫ

Июнь – благоприятный месяц для типичных Весов в карьерном плане. Вас порадует и доход от работы, и сама работа, как ни странно. Особенно удачно потрудиться смогут те, чья деятельность связана с творчеством, развлечениями, отдыхом или детьми. После первой декады июня можно заняться поиском новых связей и контактов для вашего бизнеса. Сделки, заключенные в это время, будут удачны для вас. Если вы работаете по найму и хотите попросить начальство о повышении, сделайте это в июне – скорее всего, вам пойдут навстречу. 

СКОРПИОН

Июнь будет наиболее удачен для тех Скорпионов, чья работа связана с иностранными товарами и партнерами, с людьми других культур и религий. Кроме того, месяц порадует всех представителей вашего знака неплохим доходом от бизнеса, поэтому для работы сейчас самое лучшее время. Однако, трудясь во всю силу, не забывайте иногда возвращаться домой, чтобы не испортить отношения с семьей. Если есть необходимость, во второй половине июня можно пойти на какие-нибудь курсы или заняться самообразованием.

СТРЕЛЕЦ

Наибольшую активность в своей деятельности смогут проявить те представители знака Стрелец, чья работа связана с писательским делом, журналистикой, информацией, общением и передвижением транспорта. Если вам потребуется материальная помощь, можно обратиться к своим партнерам (по браку или по бизнесу) или взять кредит в банке в первой половине месяца. Вторая половина июня станет успешна, если бизнес связан с иностранцами, религией, образованием.

КОЗЕРОГ

Козерог – знак целеустремленный, и если вы поставите себе в июне цель – получить хороший доход от работы, вы его обязательно получите. Главное – не опускайте руки и продолжайте усердно работать. Первая половина месяца будет особенно удачна для тех, кто зависит от своих клиентов. Сейчас вы сможете найти с ними общий язык, что тоже благоприятно скажется на доходе. Вторая половина июня будет успешна для тех, кто работает с чужими деньгами, например, для страховых агентов, бухгалтеров, банкиров.

ВОДОЛЕЙ

Вашей энергии хватит, чтобы не только взять на себя любое задание, но и хорошо выполнить его, поэтому можете смело проявлять инициативу на рабочем месте. Возможно, радовать вас эта работа будет недолго, но ее все равно необходимо сделать, чтобы получить вознаграждение. Июнь – хорошее время для Водолеев, чья работа связана с медициной и сферой обслуживания. Во второй половине месяца доход может идти от ваших клиентов или партнеров по бизнесу, поэтому, если им потребуется ваша помощь, обязательно окажите ее.

РЫБЫ

Для типичных Рыб июнь будет не слишком продуктивным, исключая тех, чья трудовая деятельность связана с играми, развлечениями, отдыхом или творчеством. В июне вам может показаться, что сил совсем не осталось, и, естественно, больше времени захочется провести в отпуске, а не на работе. Тем не менее даже самую скучную и монотонную работу рано или поздно придется выполнить, и июнь, особенно его вторая половина, для этого подходит как нельзя лучше. Кстати, можно заодно привести в порядок рабочее место. 

29 мая 2018, 15:15

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