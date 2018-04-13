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Самодур Трамп влюблен в Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Пока Дональд Трамп строчил грозные твиты в адрес России, весь мир замер в ожидании войны. На что способен американский президент, можно ли говорить о глобальном конфликте, и как будут развиваться отношения двух стран, если удастся миновать этот острый период? Dni.Ru обратились с этими вопросами к эксперту. 
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"Дональд Трамп – очень сложный человек, самое адское воплощение Близнеца, которое только возможно. Демонический тип, твердолобый, абсолютно недоговороспособный. Американская система очень качественно сдерживает его за счет работающих институтов власти. Такой человек как Трамп мог бы быть идеальным тираном в какой-нибудь мусульманской стране, если бы бразды правления были целиком сосредоточены в его руках", – рассказал Dni.Ru астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко.

По его словам, президент США – дезорганизованный человек, которому просто необходимы рамки. Он с самого детства не понимает пряника, на него действует только кнут. Покажи силу – и он сразу спрячется под лавку, как пес, которого пнули ногой. Это, кстати, очень видно на политической арене: как только он показывает дружелюбное отношение к России, его резко тянут назад.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

При этом Дональд Трамп и Владимир Путин очень хорошо друг друга чувствуют, более того – американский президент явно симпатизирует нашему главе государства, считает Дмитрий Шимко. Если бы эксперт составлял классический гороскоп совместимости, можно было бы говорить о большой любви. "Они абсолютно на одной волне. Если бы не сенат и другие структуры власти, которые тянут Трампа за "ниточки", эти два лидера прекрасно бы находили общий язык и общались", – уверен астротиполог. 

Трамп и Путин никогда не будут друг другу отвратительны, несмотря на сложившуюся ситуацию. Президента Америки буквально заставляют идти против России, сам бы он никогда этого не сделал. По энергетике это два очень схожих человека, хотя и имеют абсолютно два разных поля. Если наш президент – бюрократ до мозга костей, то Дональд не имеет никаких ограничений. Он, грубо говоря, настоящий самодур.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

По цикличности гороскопов двух президентов наш эксперт увидел летний эпизод переговоров. "У кого с кем – сказать сложно, так как коммуникации на высоком уровне у них могут с кем угодно. Но если все-таки сопоставить их гороскопы, я думаю, конфронтация между США и Россией заканчивается. Острая фаза обрывается к середине мая. Конечно, никакой ядерной войны не будет, дурь спадет, и летом, в июне-июле, они, вероятно, будут договариваться", – пояснил он.

А вот у Дональда в конце лета – начале осени начнутся очень серьезные неприятности. Нельзя исключать, что ему не дадут досидеть свой срок. В американском варианте это может быть импичмент. Недоброжелатели Трампа только и ждут подходящего момента, чтобы свалить его с должности. Май для американского президента – фактически испытательный месяц. Любое его неверное движение может повлечь за собой процедуру отстранения от руководства страной. Если это случится, к осени Трампа могут выбить из кресла, такой риск есть. А если ему все-таки удастся пережить этот сложный период, он отсидит свой срок, который окажется для него последним. 

13 апреля 2018, 12:27

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