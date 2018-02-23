Совет на выходные 24-25 февраля 2018 года

В эти дни стоит обратить особенное внимание на собственную энергию. Подумайте, из-за чего вы чувствуете усталость, апатию, отсутствие сил и желания что-либо делать. Подойдя к вопросу вдумчиво и грамотно, вы можете очень неплохо "подлечить" себя в этом смысле.

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