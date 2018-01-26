Совет на выходные, 27-28 января 2018 года
"Прежде, чем надуться на кого-то, кто отклонился в своем поведении от ваших ожиданий или личных представлений на тему "что такое хорошо и что такое плохо", подумайте, стоит ли данный повод испорченных выходных и будет ли все это так важно, скажем, через год? В ближайшие дни очень вероятна ситуация, в которой четко объяснить, почему вы на кого-то обиделись, вы не сможете даже сами себе. Стоит ли ради такого портить себе выходные?" – задается вопросом синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Речь, безусловно, не идет о том, чтобы позволить другим жестко нарушать ваши личные границы. Однако и в этом случае нет никакого смысла отравлять себя обидой. "Границы надо учиться отстаивать, а в некоторых случаях даже уходить из ситуации. При этом уносить с собой тяжелый багаж обид вовсе не обязательно, ведь боль он причиняет именно тому, кто его носит", – предупреждает эксперт.
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