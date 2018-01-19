Совет на выходные 20-21 января

Синхролог-консультант Наталья Ковалева рассказала, чего ждать от грядущих выходных. Как оказалось, 20 и 21 января может внезапно появиться чувство жалости к себе.



Специалист считает, что в эти выходные нам важно не утонуть в негативных эмоциях. В частности, у многих может появиться желание пожалеть себя любимого по поводу и без повода. Впрочем, повод для такого рода действий у многих находится легко, а в эти дни склонность видеть все вокруг под мрачным углом может усилиться.

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Особенно плодородным полем для таких настроений могут оказаться семья, дом, взаимоотношения с родственниками, а также вопросы, связанные с недвижимостью. "Не поддавайтесь этим тенденциям! Не погружайтесь в пучину плохого настроения и нытья! Единственное, что вы таким образом гарантированно получите – испорченное настроение и испорченные выходные", – предупредила Ковалева.

В отдельных случаях "бонусом" станут неправильные решения, которые уведут вас совершенно не в ту сторону, куда бы хотелось прийти. Помните, что подобное притягивает подобное. Видите вокруг лишь поводы себя пожалеть, доказательства того, что вас недооценивают, поступают несправедливо и вообще вам не везет? Увы, поводов станет еще больше.

"Попробуйте остановить такие мысли на излете, в ответ придумать и увидеть вокруг себя что-то, в чем вам повезло. Пусть это что-то будет вообще из другой области, важно крыть козырем неприятную эмоцию. В самом худшем случае, когда повод представляется очень серьезным, просто помните: и это пройдет", – посоветовала психолог.

