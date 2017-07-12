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Гороскоп

Названа причина неудачных браков Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопез. Фото: Kamal Sellehuddin/Getty Images
Дженнифер Лопес – известная певица, одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис, талантливая бизнес-вумен и дизайнер собственной линии одежды. Как девочке из бедного района Нью-Йорка удалось стать одной из богатейших женщин современного шоу-бизнеса, покорить сердца миллионов поклонников по всему миру и в свои 48 лет, имея двоих детей, оставаться в прекрасной физической форме?
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Ответить на эти и другие вопросы, рассмотрев ее натальную карту, решила астролог Марина Ма.

Дженнифер Лопес – солнечный Лев по гороскопу, обладательница доминирующей огненно-водной стихии в карте. Такие люди рождены, чтобы блистать и быть в центе внимания, общаться и всячески демонстрировать себя и свои таланты. Обладатель Асцендента в Весах, она излучает бесконечное обаяние и изящество, а ее грациозная фигура с соблазнительными изгибами тела не первый год сводит с ума миллионы поклонников. Она всегда на пике моды, демонстрирует тонкий вкус и элегантность в одежде. Но так ли мила и невинна Дженнифер Лопес, как созданный ею образ изящной экзотической красотки?

Дженнифер Лопез с бывшим мужем Охани Ноа. Фото: Albert Ortega / Stringer 

"Обе "чувственные" планеты в карте Дженнифер имеют весьма непростое расположение, - говорит Марина Ма. – Луна в критическом градусе Скорпиона, знаке сексуальной мощи и внутреннего накала, раскрывает в ней страстную темпераментную натуру и невероятно сексуально притягательную личность. Градус сексуальной энергии, излучаемой Джей Ло, просто зашкаливает, от нее невозможно отвести взгляд. Соединение с Марсом добавляет агрессии чувственным проявлениям латиноамериканской красотки, указывая на ее склонность к активному продавливанию своей инициативы, ревности и нежеланию идти на компромиссы. Отступать от цели или уступать в вопросах, затрагивающих чувственную сферу, – не в ее правилах".

Масло в огонь подливает напряженный Сатурн, расположившийся в ее доме Партнерства и делающий напряженный аспект к Солнцу, что указывает на сложности в партнерских отношениях, на склонность к контролю и доминированию, подавлению своих избранников. А напряженная Венера в квадрате к Кармическим Узлам и Плутону добавляет нотку предопределенности и фатальности: построение гармоничных взаимоотношений – труднодоступная, почти нереальная задача для страстной поп-дивы.

Дженнифер Лопез с бывшим мужем Кризом Джаддом. Фото: Mel/Getty Images

"Одним словом, Джей Ло явно не ангел, свои чувства проявляет эмоционально, бурно, с напором и явным доминированием. Далеко не каждый мужчина способен выдержать такое давление и ураган страстей. Все три ее брака, с официантом Охани Ноа, танцором Кризом Джаддом и музы­кантом Марком Энтони, а также расторгнутые за день до свадьбы отношения с актером Бэном Афлеком, заканчивались "на напряженной" нотке – ее бывшие избранники отмечали, что не чувствовали себя полноценными мужчинами рядом с темпераментной и доминирующей Дженнифер", – отмечает астролог.

И если в личной жизни характер Джей Ло – против нее, то в выборе яркой творческой профессии, где страстность внешних проявлений в совокупности с пробивными способностями и общительностью играют не последнюю роль, она явно не прогадала. И это находит подтверждение расположением Солнца с Меркурием в ее доме Карьеры, а также управителя сферы Финансов, Плутона, в "творческом" 12 доме.

Дженнифер Лопез с бывшим мужем Марком Энтони. Фото: Jason Merritt/Getty Images

"В целом мы видим, что судьба всегда будет благосклонна повышению известности, популярности и славы Джей Ло. А хорошо заполненный и аспектированный "богатыми" планетами дом Денег способствует благосостоянию певицы, – говорит Марина Ма. – Но деньги и статус не даются Джей Ло легко, приходится прикладывать немалые усилия, чтобы всегда быть на пике. И ей это удается! Ведь по своей природе Джей Ло неутомимый трудоголик, способный работать буквально на износ, а трудности лишь разжигают ее огненную натуру. Она упорна, неутомима, очень целеустремленна и способна свернуть горы на своем пути к славе и совершенству. Об этом свидетельствует и ее скорпионья Луна в соединении с Марсом, и хорошо проработанные напряженные квадратуры к Солнцу и Плутону".

Огненная львиная натура в сочетании с "сексуальной" скорпионьей Луной нашли отражение и в сценическом образе Джей Ло. Как истинная Львица, на всех светских мероприятиях, да и просто в обычной жизни, Дженнифер Лопес неизменно демонстрирует довольно откровенные, нарочито сексуальные наряды. Ну что же, внутреннее чутье не подвело Джей Ло и она совершенно справедливо делает акцент на присущей ее натуре страстности и сексуальности: в свои 48 лет она в прекрасной физической форме и на пике популярности. "В очередной раз убеждаюсь, что упорство и трудолюбие в совокупности с женственной сексуальностью – беспроигрышное слагаемое успеха!" – отмечает эксперт. 

12 июля 2017, 18:20

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