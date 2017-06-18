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Гороскоп

Ольга Ломоносова родит третьего ребенка

Ольга Ломоносова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Ольга Ломоносова родилась в интеллигентной и любящей семье, получила прекрасное воспитание и впитала от родителей пробивной характер и настойчивость. Судьба красавицы-актрисы очень насыщенная, хоть о ее жизни не так часто пишут газеты.
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"Ольга всегда добивается своих целей и занимает лидерские позиции практически во всем. Тем не менее карьерный путь у нее непростой. Изначально Ольга хотела посвятить себя танцам, но в последствии решила стать актрисой. Надо сказать, что в танцах Ольга не достигла бы такого успеха. Актерское мастерство – ее истинное призвание", – рассказала Dni.Ru известная ясновидящая Галина Янко.

"В личной жизни Ольгу ждет тихое семейное счастье. Со своим нынешним мужем Ольга проживет до конца своих дней. Надо отметить, что несмотря на недавнее пополнение в семье, это не последний ребенок в их семье. Я уверена, что в течение трех лет Ольга родит еще одного ребенка. Как мать она проявляет себя заботливой и любящей, хоть актриса и строга в воспитании", – добавила гадалка.

Фото @makeupdreams #ожидание

Публикация от Olga Lomonosova (@olgalomonosovaa)

По ее словам, у Ольги часто появлялись мысли о том, чтобы уехать жить за границу. "Эти мысли есть и сейчас, причем она даже понемногу планирует переезд, но я вижу, что в итоге Ольга передумает покидать Россию. В карьере ближайшие годы Ольгу ждет успех и постоянная занятость, затем будет недолгий период затишья, после которого актриса решит попробовать свои силы в режиссуре. Я думаю, что ее начинания окажутся успешными, так как она обладает такими незаменимыми для режиссера качествами, как сильная энергетика, организаторские способности и умение вести за собой людей", – сказала Янко. 

Актриса Ольга Ломоносова стала известна на всю страну благодаря блестяще исполненной роли Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой". Продолжила карьеру главным образом на театральной сцене. 14 апреляактриса стала мамой в третий раз. Большую часть беременности звезда смогла сохранить в тайне.

С будущим мужем и отцом своих детей, режиссером Павлом Сафроновым, девушка познакомилась еще в студенческие годы. Долгое время молодые люди общались как друзья, поскольку Ольга была замужем, да и сердце Павла было несвободно. Со временем артисты начали испытывать симпатию друг к друг, а позднее стали жить вместе. Супруги воспитывают троих детей: двоих дочерей и сына.

18 июня 2017, 18:01

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