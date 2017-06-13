Астрологический прогноз с 13 по 18 июня

Неделя начинается на стареющей Луне – идет третья ее фаза. Именно эта четверть наиболее благоприятна для всех дел, требующих быстрого завершения: например, для плановых операций или косметического ремонта.

По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, в субботу наступает завершающая, четвертая четверть, которая лучше подходит для окончания дел, начатых ранее.

ОВЕН

Даже жаль, что 12 июня – выходной день. Именно в понедельник у вас замечательные показатели для профессиональной деятельности и карьерного роста. Первая половина недели благоприятна в основном для коллективной работы. С четверга лучше просто отдыхать – по крайней мере, побудьте на вторых ролях. В воскресенье ожидается подъем.

ТЕЛЕЦ

Понедельник выглядит привлекательным для путешествий и загородных прогулок. Толика приключений пойдет вам на пользу. Со вторника все складывается в вашу пользу на рабочем месте – за вами никто не сможет угнаться как за профессионалом. Даже если во второй половине недели сил поубавится, друзья придут на помощь. Воскресенье – для отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

Даже если в начале недели захочется приключений, лучше быть осмотрительней и вообще не выходить из дома – есть опасность получить травму. Зато вся остальная часть недели останется за вами – со вторника хорошее время для учебы, а с четверга нацеливайтесь занять первое место в производственном соревновании.

РАК

День России вы можете провести как угодно, главное не в одиночестве, а в компании со своей второй половиной. Со вторника, выйдя на работу, строго соблюдайте правила личной безопасности, будьте аккуратнее на улице. С четверга наступает ваше время – можно заняться интеллектуальными делами. Со следующей недели ожидается рывок в карьере.

ЛЕВ

Можно предположить, что понедельник будет для вас не очень праздничным – сейчас гораздо лучше копаться на огороде или заниматься восстановлением своего здоровья. Начало трудовой недели посвятите коллективной работе, а в ее вторую половину лучше сбавить обороты, быть осторожнее. Воскресенье для активного отдыха.

ДЕВА

Для кого День России станет по-настоящему праздничным днем, так это для вас, дорогие Девы. Так что можете провести его как угодно плодотворно для себя и для близких людей. Только знайте меру – уже во вторник вам предстоит столкнуться с ворохом нерешенных проблем. Вторая половина недели – для коллективной работы.

ВЕСЫ

Начало недели можно провести затворником где-нибудь на собственной даче или дома в квартире, в окружении ближайших родственников. Во вторник, первый рабочий день, можно пойти на работу как на праздник – ваш творческий порыв оценят все окружающие. К сожалению, на всю неделю его не хватит – с четверга надо будет заниматься скучной рутиной.

СКОРПИОН

Просидеть весь день дома в одиночестве во время праздничных мероприятий не лучшая затея – в это время нужно быть ближе к людям, встречаться и общаться с друзьями и родней. А вот в остальные дни лучше заниматься домашними делами. Вторая половина недели будет наполнена творчеством и радостью. В воскресенье займитесь своим здоровьем.

СТРЕЛЕЦ

Праздничный день, может быть, и не очень подходит для решения материальных проблем, но у вас есть на это показатели. В первые дни рабочей недели будет много поездок по делам рабочим и личным, будет немало звонков и встреч. С четверга от вас все отстанут – можно будет переключиться на решение домашних вопросов.

КОЗЕРОГ

В самом начале недели, во время праздничных мероприятий, вы станете заводилой и гвоздем программы. Сейчас в вас проснутся ранее дремавшие лидерские качества. Эта активность не оставит вас и в последующие дни, когда надо будет идти на работу. С четверга готовьтесь к получению новостей – не отключайте телефон и интернет.

ВОДОЛЕЙ

Если в праздничный день вас будут усиленно звать в гости, лучше вежливо отказаться – в это время лучше быть дома и не предаваться никаким излишествам. Время собирать силы, а не тратить их. Тогда уже во вторник вы почувствуете прилив энергии и сможете справиться с любой поставленной перед вами задачей. Воскресенье – для встреч с друзьями.

РЫБЫ

Проведите праздничный день в компании хорошего друга, только не сильно налегайте на спиртное – вторник не обещает вам прилива сил. В начале новой рабочей недели лучше вообще побыть в стороне от активных действий – пусть более успешные товарищи и затмят вас своими действиями. Ваше время начинается с четверга.