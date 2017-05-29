Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня

Неделя пройдет при растущей луне, причем в четверг ожидается переход с первой фазы на вторую – светило будет похоже на половинку сыра. И если на первой фазе начинать какие-либо дела преждевременно, то вторая как нельзя лучше подходит для стартов.

Саму стыковку фаз лучше переждать спокойно, предупреждает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первый рабочий день не все будет получаться, но уже вечером обязательно будет прилив вдохновения, и вы справитесь с любой проблемой. В четверг и пятницу энергии убавится – придется заняться рутинной работой. Выходные стоит посвятить своей половине.

ТЕЛЕЦ

С утра в понедельник вы можете получить неожиданное известие – не принимайте его близко к сердцу. До середины недели от профессиональных рекордов вас могут отвлекать домашние проблемы. Вторая половина недели гораздо позитивнее. Выходные – хорошее время для работы на приусадебном участке.

БЛИЗНЕЦЫ

Всю первую половину недели типичные Близнецы могут заниматься любимым делом – общением с близкими, друзьями, знакомыми и коллегами. Во второй половине по возможности лучше уйти в тень. Выходные пройдут на ура – вы сможете отдохнуть на неделю вперед.

РАК

Неделя должна получиться образцово-показательной для типичных представителей вашего знака. С первого дня вы выйдете в лидеры по всем показателям и уже во вторник сможете рассчитывать на вознаграждение за труды. Вторая половина недели пройдет в поездках. Выходные – для дома и семьи.

ЛЕВ

Не рассчитывайте утром в понедельник возглавить какой-либо процесс. Ваше время начнется во вторник – тогда и берите быка за рога. Активность не оставит вас вплоть до выходных. Суббота и воскресенье – хорошее время для встреч с друзьями и родственниками.

ДЕВА

Неделя поделится ровно на две половины. Если до среды включительно вы не сможете порадовать себя и окружающих результатами, то в четверг откроется второе дыхание, и вы продемонстрируете свои лучшие качества. В выходные не стоит лежать на диване, проведите их активно.

ВЕСЫ

Первая половина недели окажется благоприятной, а вот в четверг и пятницу стоит посидеть на скамейке запасных и воздержаться от активной работы. Зато выходные станут особенно приятными – вы будете впереди в любом деле.

СКОРПИОН

Если кто и может в первый день выйти в передовики производства, то это, конечно, типичные Скорпионы. Вплоть до среды вы будете удерживать пальму первенства. Если во второй половине недели почувствуете слабость, на выручку придут друзья. Выходные – для отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Отправляясь на работу в понедельник, строго соблюдайте правила дорожного движения. Вторник и среда прекрасно подходят для обучения. Четверг и пятница благоприятны для карьерного роста и профессиональных свершений. Выходные хороши для встреч с друзьями.

КОЗЕРОГ

В первой половине недели будьте аккуратны во всех делах: есть риск получить бытовую или производственную травму. В четверг опасность снизится – можно даже согласиться на какую-нибудь авантюру. Если в выходные предложат поработать, не отказывайтесь – толк от этого будет.

ВОДОЛЕЙ

Вся первая половина недели пройдет в коллективных делах и заботах – не время заниматься своими проблемами. Во второй половине следует сбавить обороты и не рваться в передовики – будьте скромнее. В выходные можно отправиться в путешествие или посетить храм.

РЫБЫ

Пусть начало недели не будет обманчивым: утром в понедельник покажется, что все по плечу, но уже вечером вас поглотит рутина, и вплоть до среды придется решать скопившиеся проблемы. Четверг и пятница – для коллективных мероприятий. Выходные лучше провести дома.