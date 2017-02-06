Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года

Наступила самая оптимистичная пора лунного месяца – его вторая четверть, которая будет продолжаться всю рабочую неделю. В это время можно заключать долгосрочные договоры, открывать фирмы и затевать другие важные дела.

В пятницу и субботу – полнолуние. По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, в эти дни не стоит проявлять активность. В воскресенье Луна пойдет на убыль.

ОВЕН

Неделя начнется динамично, особенно если вы находитесь в процессе обучения. Сейчас хорошее время для любых образовательных мероприятий. Во вторник активность снизится – уделите время дому. Конец недели – в вашем распоряжении. В воскресенье займитесь здоровьем.

ТЕЛЕЦ

Тельцы трепетнее других относятся к делам материальным, поэтому уже в понедельник вы обратите на них внимание. Середина рабочей недели будет посвящена поездкам и встречам. Ближе к ее концу сможете отдохнуть дома. Воскресенье – для праздничных мероприятий.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начнется блестяще: в понедельник вы займете лидирующие позиции, и тягаться с вами смогут немногие. Хорошо зарекомендовав себя в первый рабочий день, вскоре можно рассчитывать на заслуженную награду. Конец недели стоит провести с друзьями, но в воскресенье лучше никуда не ходить.

РАК

Понедельник – день тяжелый. И вы почувствуете на себе истину народной мудрости. Во вторник ожидается прилив вдохновения, поэтому приберегите силы на этот день. Оставшиеся должны пройти великолепно. Выходные – для гостей, и неважно, на чьей территории пройдет встреча.

ЛЕВ

Неделя поделится на две половины, причем первая пройдет со знаком минус, а вторая – со знаком плюс. При планировании дел учитывайте это. В четверг можно проявить активность, она приведет к хорошим результатам. Выходные тоже обещают стать энергичными.

ДЕВА

Дева не считается самым деятельным знаком, но с профессиональной точки зрения мало кто сможет за вами угнаться, особенно в начале недели. Во вторник сил поубавится, но вы останетесь на плаву. В четверг можете почувствовать себя некомфортно, поэтому не оставляйте на конец недели важных дел.

ВЕСЫ

Почти вся неделя должна пройти на пять с плюсом. Первая половина просто замечательна для профессиональных свершений. Во второй половине энергии поубавится, но можно не сомневаться, что друзья придут на помощь. Выходные лучше провести дома.

СКОРПИОН

Не планируйте на начало недели важных мероприятий: по неосторожности можно получить бытовую или производственную травму. Во вторник положение изменится – немножко авантюризма вам не помешает. Вторая половина недели будет успешной в производственном плане. Выходные посвятите хорошему другу.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец привык выступать соло, но в первый рабочий день вам полезнее будет "петь в хоре". Это не время для одиночек, лучше будут получаться коллективные дела. Во вторник и среду надо обезопасить себя, чтобы нечаянно не пострадать. Во второй половине недели ожидается какое-то известие. Выходные – не для праздности.

КОЗЕРОГ

Козероги считаются трудолюбивыми людьми, и в понедельник вы получите возможность доказать это. Все последующие дни можно посвятить коллективным мероприятиям. Ближе к выходным стоит умерить прыть и не лезть на рожон. Если хочется приключений – дождитесь уик-энда.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник считается тяжелым днем, но для вас он станет продолжением выходных – во всяком случае, работаться будет легко. Зато во вторник вас поглотит рутина – что ж, иногда надо заниматься и ей. Во второй половине недели внимания потребуют коллеги.

РЫБЫ

В первый день можно подольше понежиться в постели, все равно успехов на производстве ждать не приходится. Ваше время наступит во вторник – в руках все будет гореть! Во второй половине недели вдохновение поутихнет. Выходные проведите со своей половиной.