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Гороскоп

Малинина с женой разлучит смерть

Эмма и Александр Малинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Александр Малинин счастливо женат в третий раз. Супруга Эмма подарила артисту двоих детей – Фрола и Устинью. Что ждет семью Малинина в будущем, рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
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"В том, что семья Малинина такая крепкая, полностью заслуга Эммы. Она волевая и очень целеустремленная женщина", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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По словам ясновидящей, все в ее в жизни идет четко и по плану. "В общем-то она типичный "генерал в юбке": все построила своими руками и задала нужный вектор. Командир в семье именно Эмма, а Александр полностью выполняет то, что просит жена. Причем место, которое певец занял в семье, абсолютно комфортное для него. В первых двух браках именно этого ему не хватало", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Карты показывают, что Александр и Эмма проживут вместе до конца их дней. Брак стабильный и успешный, каждый на своем месте, и выполняет четкие роли. Этим людям хорошо друг с другом.

"Александр очень привязан к семье. У них с Эммой замечательные дети, и вся семья занимается их творческим становлением, и можно с уверенностью сказать, что они добьются больших успехов. Никаких измен и глобальных ссор между этими людьми я не вижу. Денежный поток постоянный и стабильный. И жить в такой гармонии с собой и деньгами они будут достаточно долго", – добавила медиум.

28 ноября 2017, 21:59
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