Совет на выходные, 21-22 октября

В эти выходные очень важно с повышенным вниманием отнестись к тому, что мы употребляем в пищу и пьем. В первую очередь стоит исключить те вещи, негативный эффект которых на наше физическое состояние очевиден. Отдых с обильными алкогольными возлияниями в эти дни особенно противопоказан.

"Стоит в принципе максимально осторожно относиться к тому, что вы пьете или едите. Если в кафе или в гостях что-то из заказанного или предложенного показалось вам странным, просто не ешьте. Не убеждайте себя, что это фантазии или паранойя, а послушайте свою интуицию, - советует читателям Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Также в эти дни хорошей идеей будет просто пересмотреть свой режим питания или выкинуть из холодильника продукты сомнительной свежести".

Помимо этого, эксперт советует не злоупотреблять лекарствами и быть очень внимательным к дозировке, особенно если начали принимать какой-то новый препарат.

"Кроме физического аспекта постарайтесь избегать поездок к родственникам, с которыми у вас натянутые отношения. Эти выходные – точно не лучшее время для плотного общения с такими людьми, так как это может не только серьезно испортить вам настроение, но и даже сказаться на физическом самочувствии. Взаимоотношения с семьей и роднывми также потребуют внимания, так как серьезные ссоры в эти дни могут оставить значимый след и привести к более неприятным последствиям, чем кажется на первый взгляд", – добавила Ковалева.