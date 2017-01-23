В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, к новым делам можно будет приступить не раньше следующей недели.
ОВЕН
Наступившая неделя выдастся для типичных Овнов на редкость удачной. В первые ее дни принесет успех процесс образования. Если в вашей деятельности допускаются какие-то авантюры, сейчас для них самое время. Середина недели благоприятна для карьеры и бизнеса. Выходные лучше всего подходят для встреч с друзьями.
ТЕЛЕЦ
В начале недели следует соблюдать осторожность и дома, и на работе – велик риск получить бытовую или производственную травму. В среду опасность сойдет на нет, для вас наступит хороший период. Если в выходные предложат поработать, соглашайтесь не раздумывая – не пожалеете.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не зря считаются самым общительным знаком: в начале недели выдастся прекрасная возможность поработать в коллективе и почувствовать себя членом команды. Со среды по пятницу не следует соглашаться на сомнительные авантюры – они могут завершиться не так благополучно, как хотелось бы.
РАК
В первые дни недели вы сможете от души поработать на благо производства. Правда, удовольствия, скорее всего, от этого не получите. Середина недели благоприятна для коллективной деятельности. Если в выходные вам предложат экстремальный отдых, лучше откажитесь.
ЛЕВ
Если кто и пойдет на работу как на праздник в начале недели, то, конечно, представители вашего знака. Все будет получаться, а если вы представитель творческой профессии, наверняка создадите шедевр. В середине недели вас поглотит рутина. Выходные посвятите своей половине.
ДЕВА
В первые дни не следует рассчитывать на производственные победы, гораздо лучше будут удаваться домашние дела. Со среды по пятницу – великолепное время для творчества, поэтому постарайтесь успеть как можно больше. В выходные не расслабляйтесь – вы сможете справиться со многими текущими делами.
ВЕСЫ
Весы – знак, ориентированный на общение и контакты, и в первые дни у вас будет прекрасная возможность посвятить себя именно этому. В середине недели энергии поубавится, но семья поможет одолеть трудности. Выходные пройдут просто замечательно.
СКОРПИОН
В это трудно поверить, но в самом начале недели у вас появится прекрасная возможность решить материальные проблемы. Или это будет просто неплохое приобретение. Середина недели пройдет в разъездах, готовьтесь к общению. Выходные можно провести дома, в спокойной обстановке.
СТРЕЛЕЦ
С первых же дней берите бразды правления в свои руки – как лидеру вам нет равных. Заряд энергии и бодрости не оставит вас в течение всей недели. Не избегайте физических нагрузок, они не пойдут во вред. Выходные можно провести с друзьями или родственниками.
КОЗЕРОГ
В понедельник можно подольше понежиться в постели – все равно на большие успехи рассчитывать не приходится. Ваше время начнется в среду – откроется второе дыхание, которое позволит справиться с любой проблемой. Проявленная в эти дни инициатива к выходным может обернуться материальным успехом.
ВОДОЛЕЙ
Солнце перешло в ваш знак, но наступившая неделя не станет очень удачной. Впрочем, в первые два дня получится добиться определенных успехов, если заручиться помощью друзей. Период со среды по пятницу больше располагает к отдыху, чем к работе. Энергия вернется только в выходные.
РЫБЫ
Кому не стоит долго раскачиваться, так это представителям вашего знака. В понедельник сложатся замечательные возможности для карьеры и бизнеса. Среда и четверг тоже благоприятны, но скорее для коллективных дел. Не планируйте на выходные важных дел, просто отдыхайте.
В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения
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