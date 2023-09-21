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Четверг 21 сентября

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Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона

Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона
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Быстрое распространение ОРВИ и гриппа вынуждает медиков принимать срочные меры. Кто не хочет пополнить список заболевших, вакцинируются, пока здоровы. Медики предлагают на выбор несколько отечественных препаратов.

"Сделать прививку от гриппа можно по дороге на работу или учебу. В Москве работают 16 вот таких мобильных пунктов вакцинации. Находятся они в основном в местах с большим потоком людей. Около станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). С собой нужно иметь паспорт или полис. Процедура занимает не больше 15 минут", — цитирует корреспондента РЕН ТВ Артура Ишпулатова Пятый канал.

Ежедневно в такие пункты обращаются 200–300 человек. В ближайшее время в столице прививать от гриппа начнут в детсадах и школах. По наблюдениям врачей, именно с детей начинаются массовые заболевания.

21 сентября 2023, 23:18
Фото: Pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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