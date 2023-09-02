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Суббота 2 сентября

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Что важно знать при лечении отита у ребенка – советы врача

Что важно знать при лечении отита у ребенка – советы врача
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При лечении отита у детей лучше использовать местную комбинированную терапию. Об этом заявила профессор и заместитель руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей "Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского" Елена Вишнева.

Так, при отите лучше пользоваться комбинированными каплями, содержащими глюкокортикостероид и антибиотик широкого спектра действия, которые способны воздействовать на саму инфекцию и снимать воспаление. "Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована местная комбинированная терапия", – цитирует Вишневу "Радио 1".

2 сентября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Радио 1✓ Надежный источник

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