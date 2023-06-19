Назван самый опасный день недели

Ученые заметили закономерность, изучая случаи инфаркта и инсульта.

В Ирландии ученые выяснили, что понедельник является самым опасным днем недели. Оказывается, чаще всего случаи инфаркта и инсульта у людей приходятся на этот день. Специалисты убедились в выводах, изучив 10 тысяч человек, которые перенесли такой удар.

Пока ученые выясняют причины такой закономерности, врач-кардиолог Ольга Якушева высказала предположение. Мол, инфаркт и инсульт обычно случаются по понедельникам, потому что в этот день люди чаще испытывают стресс, который они не успели сбросить в выходные.

Врач напомнила о важности ментального здоровья. Мол, необходимо отделять работу от отдыха. "Важно учиться справляться со стрессом, а также выплескивать адреналин с помощью активных увлечений", – сказала специалист. Так можно избежать риска остановки сердца и проблем с предсердием.

Ранее врач-невролог Елена Царева предупредила об опасности внезапных обмороков, а также назвала проблемы, о которых они могут свидетельствовать. Мол, речь может идти об опасных заболеваниях. Слова эксперта, который говорил о важности регулярного обращения к врачам и прохождении медицинского обследования, приводили "Дни.ру".