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Вторник 21 марта

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Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D

Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D
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Врач напомнил о недопустимости самолечения.

Согласно мнению врача-гепатолога Сергея Вялова, чрезмерное употребление витамина D может нанести вред здоровью человека. Обычно дело касается тех, кто любит практиковать самолечение.

Организму взрослого достаточно витаминов, получаемых из еды, и суточная потребность в витамине D составляет около 600-800 МЕ. Тем не менее, многие люди употребляют витамин D в количестве 2000-4000 МЕ в день, что приводит к переизбытку микроэлемента.

Избыточная доза витамина D в организме человека, приводит слова медика портал URA.RU, чревата нарушением тонуса сосудов, проблемами с памятью, вымыванием кальция из костей и, как бы это не было странно, ухудшением иммунитета. Кроме того, гепатологом была названа и главная опасность передозировки витамина D – гипервитаминоз.

При нем происходит тяжелое поражение организма, отложение кальция в сосудах и сердце, увеличение печени, повышение давления и сильное расстройство пищеварения. Для детей передозировка витамина D еще опаснее: вызывают болезни костей и интоксикацию, которая может даже закончиться фатально.

Тем, кто уверен, что его организм страдает от дефицита витамина D лучше сдать анализы и принимать витамины Только с разрешения врача. Если же до поликлиники дойти никак не получается, то постарайтесь добавить в свой рацион больше куриных яиц, жирных сыров, красной рыбы.

21 марта 2023, 08:40
Фото: pixabay.com
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