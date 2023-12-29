Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо

Важно следить за своим рационом питания в праздничные дни. От ряда блюд врачи и вовсе рекомендуют отказаться.

Новогодние праздники – огромное испытание для человеческого организма. Алкоголь и слишком калорийные блюда оказывают негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Ридлайф.ру цитирует врача-диетолога Наталью Лазуренко. Специалист объясняет, какое традиционное новогоднее угощение является настоящей калорийной бомбой.

Оказывается, одно из самых вредных блюд на новогоднем столе – селедка под шубой. Опасность представляет не только большое количество калорий, но и покупной майонез, которого в салате в избытке. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения негативных последствий, рекомендуется сделать следующее:

Использовать майонез домашнего приготовления. Это снизит количество вредных веществ и добавок в соусе.

Не превышать норм потребления. Угоститесь небольшой порцией и не переедайте.

Дополнительную нагрузку также создают холодец, оливье и алкогольные напитки. лучше заранее определиться с рационом питания, чтобы первые дни нового года не превратились в вояж по больницам.