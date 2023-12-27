Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола

Символом наступающего года является мифическое существо. Ему приписывают мощь, мудрость и стойкость. Как задобрить Зеленого Деревянного Дракона и удачно провести следующие 12 месяцев.

Благородное сказочное существо обожает, когда его любят и уважают. По этой причине очень важно правильно подготовиться к встрече 2024 года. WomanHit рассказывает, какие правила сервировки стола необходимо строго соблюдать в новогоднюю ночь.

Цвет

Из многообразной палитры следует выбрать оттенки зеленого и красного. Отлично, если получится добавить в оформление золотой или серебряный блеск. В центр стола следует поместить еловую ветку, украшенную мишурой и шарами в цвет. Яркие акценты должны быть во всех уголках комнаты, в которой планируется встречать Дракона.

Фактура

Стихия наступающего года – это дерево. Именно поэтому праздничный стол необходимо украшать посудой, салфетницами и другими аксессуарами из этого материала. Отличным решением будет размещение на столе шишек, а также скатерти под цвет дерева. В комнате рекомендуется разместить живые цветы с одеревеневшими стволами.

Посуда

Рекомендуется выбирать тарелки, бокалы и другую посуду в красных и зеленых оттенках. Хорошо, если будут присутствовать позолоченные элементы. Помните, что Дракон обожает роскошь и красоту. Правильная сервировка стола поможет привлечь удачу на весь год.