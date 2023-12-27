Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Среда 27 декабря

08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок 01:50Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами 16:36Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 15:06Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы 15:10Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга 04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола

Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола
242

Символом наступающего года является мифическое существо. Ему приписывают мощь, мудрость и стойкость. Как задобрить Зеленого Деревянного Дракона и удачно провести следующие 12 месяцев.

Благородное сказочное существо обожает, когда его любят и уважают. По этой причине очень важно правильно подготовиться к встрече 2024 года. WomanHit рассказывает, какие правила сервировки стола необходимо строго соблюдать в новогоднюю ночь.

Цвет

Из многообразной палитры следует выбрать оттенки зеленого и красного. Отлично, если получится добавить в оформление золотой или серебряный блеск. В центр стола следует поместить еловую ветку, украшенную мишурой и шарами в цвет. Яркие акценты должны быть во всех уголках комнаты, в которой планируется встречать Дракона.

Фактура

Стихия наступающего года – это дерево. Именно поэтому праздничный стол необходимо украшать посудой, салфетницами и другими аксессуарами из этого материала. Отличным решением будет размещение на столе шишек, а также скатерти под цвет дерева. В комнате рекомендуется разместить живые цветы с одеревеневшими стволами.

Посуда

Рекомендуется выбирать тарелки, бокалы и другую посуду в красных и зеленых оттенках. Хорошо, если будут присутствовать позолоченные элементы. Помните, что Дракон обожает роскошь и красоту. Правильная сервировка стола поможет привлечь удачу на весь год.

27 декабря 2023, 06:05
Новогодний стол. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit• Требует проверки

По теме

Топ-10 самых бесполезных подарков на Новый год

Чем заняться в новогодние праздники: 20 свежих идей сделают отдых ярче

 Новый год 2024

Сюжеты Новый год 2024

Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы

Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы
Совсем скоро наступит любимый многими взрослыми и детьми праздник – Новый год. Как провести каникулы максимально ярко, насыщенно, а главное, с пользой, рассказываем в нашем материале. Зимой жители столицы могут порадовать себя и близких совместным досугом на свежем воздухе.

Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами

Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами
Новогодние праздники – это время, когда мы можем нарядиться в наши любимые наряды и выглядеть сверкающе и прекрасно. Но что надеть на новогодний корпоративный вечер с коллегами? Маленькое черное платье Это классика, которая никогда не выходит из моды.

Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома

Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома
Во многих семьях уже началась активная подготовка к предстоящему празднику. Какое же дерево лучше выбрать: пластмассовое или натуральное? Нарядная и сверкающая, большая или маленькая, зеленая или голубая – новогодняя елка может быть разной.

Топ-5 опасных новогодних детских подарков

Топ-5 опасных новогодних детских подарков
Приобретая сюрпризы для малышей, необходимо знать о возможных последствиях игр. Специалисты рассказали, какие игрушки точно не надо покупать. Родители, тети, дяди, бабушки и дедушки должны знать, что не все детские игрушки безопасны.

Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку

Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку
Впереди самый светлый и семейный праздник. Традиционными для него являются застолья. К сожалению, мошенники пытаются обмануть покупателей красной икры. Рассказываем, чем отличается подделка от оригинала. На прилавках отечественных магазинов, к большому сожалению, находится огромное число банок с поддельной икрой.

Выбор читателей

25/12ПндБузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 25/12ПндОльга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 26/12ВтрСтало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 25/12Пнд"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 26/12ВтрТребуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 26/12ВтрЗатравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами