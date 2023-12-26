Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников

Нагрузка в праздничные дни приходится почти на все органы человека. страдает и кожа. Рассказываем. как помочь ей восстановиться.

Огромное количество разнообразной пищи, интенсивная физическая активность в помещении и на свежем воздухе, алкоголь – все это не лучшим образом сказывается на состоянии кожи. После завершения празднований важно поддержать этот орган и привести его в порядок, напоминает телеканал "360".

Отечность поможет снять правильно подобранный рацион. лучше отказаться от копченых, соленых продуктов и соусов. Лимфодренажный массаж лица поможет вернуть свежий внешний вид.

Коже необходимо тщательное очищение и тонизирование. Не забывайте смывать макияж специальными средствами. Используйте прохладную воду, которая поможет клеткам взбодриться.

Наносите на кожу специальную сыворотку, содержащую ниацинамид или гиалоурановую кислоту. Не забывайте использовать увлажняющие патчи и маски.

RT публикует совет специалиста о необходимости наносить защитный крем на лицо за 30 минут до выхода на мороз. Подобная практика поможет избежать появление трещин и травмирования кожи.