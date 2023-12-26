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Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников

Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников
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Нагрузка в праздничные дни приходится почти на все органы человека. страдает и кожа. Рассказываем. как помочь ей восстановиться.

Огромное количество разнообразной пищи, интенсивная физическая активность в помещении и на свежем воздухе, алкоголь – все это не лучшим образом сказывается на состоянии кожи. После завершения празднований важно поддержать этот орган и привести его в порядок, напоминает телеканал "360".

  • Отечность поможет снять правильно подобранный рацион. лучше отказаться от копченых, соленых продуктов и соусов. Лимфодренажный массаж лица поможет вернуть свежий внешний вид.
  • Коже необходимо тщательное очищение и тонизирование. Не забывайте смывать макияж специальными средствами. Используйте прохладную воду, которая поможет клеткам взбодриться.
  • Наносите на кожу специальную сыворотку, содержащую ниацинамид или гиалоурановую кислоту. Не забывайте использовать увлажняющие патчи и маски.

RT публикует совет специалиста о необходимости наносить защитный крем на лицо за 30 минут до выхода на мороз. Подобная практика поможет избежать появление трещин и травмирования кожи.

26 декабря 2023, 08:33
Косметолог. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/www.globallookpress.com
Pravda.ru• Требует проверки

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