Три правила питания: как не допустить развития диабета

От тяжелейшей болезни пока нет лекарств. Существует пожизненная терапия, помогающая частично снизить нагрузку на организм. Ученые поделились советами, как не допустить развитие диабета

Если уровень глюкозы в крови человека слишком высок даже натощак, у него диагностируют развитие диабета второго типа. К сожалению, сейчас этот недуг не поддается полноценному лечению, пациенту приходится самостоятельно контролировать показатели. При необходимости проводятся инъекции с инсулином. Важно помнить, что подобный вид диабета может быть приобретенным. есть несколько факторов. влияющих на его появление:

Заболевание в анамнезе у близких родственников.

Возраст от 45 лет и старше.

Лишний вес.

Сниженная физическая активность.

Отсутствие правильного питания.

Ученым, как пишет портал Ридлайф.ру, удалось определить вид диеты, минимизирующей риски развития диабета. В рацион питания обязательно должна быть включена растительная пища. Это помогает снизить опасность заболевания на 24%. Необходимо обязательно есть фрукты, овощи, зелень, а также цельнозерновые продукты. Важно также проходить медицинские обследования и сдавать необходимые анализы.