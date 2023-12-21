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Четверг 21 декабря

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Три правила питания: как не допустить развития диабета

Три правила питания: как не допустить развития диабета
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От тяжелейшей болезни пока нет лекарств. Существует пожизненная терапия, помогающая частично снизить нагрузку на организм. Ученые поделились советами, как не допустить развитие диабета

Если уровень глюкозы в крови человека слишком высок даже натощак, у него диагностируют развитие диабета второго типа. К сожалению, сейчас этот недуг не поддается полноценному лечению, пациенту приходится самостоятельно контролировать показатели. При необходимости проводятся инъекции с инсулином. Важно помнить, что подобный вид диабета может быть приобретенным. есть несколько факторов. влияющих на его появление:

  • Заболевание в анамнезе у близких родственников.
  • Возраст от 45 лет и старше.
  • Лишний вес.
  • Сниженная физическая активность.
  • Отсутствие правильного питания.

Ученым, как пишет портал Ридлайф.ру, удалось определить вид диеты, минимизирующей риски развития диабета. В рацион питания обязательно должна быть включена растительная пища. Это помогает снизить опасность заболевания на 24%. Необходимо обязательно есть фрукты, овощи, зелень, а также цельнозерновые продукты. Важно также проходить медицинские обследования и сдавать необходимые анализы.

21 декабря 2023, 02:26
Овощи и фрукты в магазине. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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