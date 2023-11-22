Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов

Меню современного человека в обязательном порядке должно содержать не только вкусные, но и полезные блюда. Важно выбирать продукты, которые благоприятно будут действовать на все внутренние органы, в том числе сердце.

В холодное время года сердце испытывает дополнительные нагрузки. По этой причине важно составить сбалансированный рацион, включающий в состав необходимые витамины и микроэлементы. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно питаться. Слова специалиста цитирует канал 360.

"Для здоровья сердечной мышцы необходимо есть определенные продукты, в которых содержатся жиры, включая Омегу-3. Например, лосось", – пояснила эксперт.

Важно помнить, что и Омега-3, и жирные кислоты способствуют разжижению крови, защищая человека от тромбоза. В организме повышается так называемый хороший холестерин, а плохой снижается. При включении в рацион рыбы, грецких орехов, кунжута можно снизить риск возникновения инфаркта, а также развития ишемической болезни сердца.



