Россиян предупредили о резком росте числа заболевших ковидом

Ситуация с коронавирусом в разы лучше, чем в прошлом году. Несмотря на это, следует продолжать соблюдать меры профилактики.

Подъем уровня заболеваемости респираторными инфекциями на территории российских регионов был ожидаемым. Ежегодно в осенне-зимний период фиксируется рост числа больных. Ситуация с коронавирусом в стране намного лучше, чем в прошлом году. При этом только за последний месяц количество подтвержденных случаев резко увеличилось вдвое. Об этом сообщает Ura.ru. Распространению способствовали каникулы и выходные дни, когда люди собирались в большие группы.

Глава Роспотребнадзора Елена Попова напомнила, что для предотвращения инфицирования и гриппом, и ковидом, и ОРВИ важно не забывать о профилактике. Ее слова цитирует "Царьград". Важно не забывать о необходимости вести здоровый образ жизни, делать прививки и при первых признаках болезни ограничить социальные контакты, а также обратиться за квалифицированной помощью.

Жителей страны предупреждают и о новой разновидности коронавирусной инфекции под названием "Пирола". За последние недели в России выявлено уже десять случаев выявления. RT подчеркивает, что более тяжелого течения болезни не установлено, но первые дни организму придется испытать значительную нагрузку.



