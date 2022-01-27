Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети стали болеть ковидом в два раза чаще. У некоторых из них болезнь протекает в тяжелой форме. Это явление объяснил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, беседуя с "Радио 1".
По словам специалиста, сейчас дети болеют чаще, потому что у них еще не сформировался иммунитет к коронавирусу. Взрослые стали заражаться реже, поскольку многие из них переболели или вакцинировались, отметил врач. Также он обратил внимание на то, что детей активно пока не прививают.
Тимаков рассказал, что госпитализация необходима тем детям, которые находятся в группе риска и болеют тяжело. Также под присмотром врачей должен находиться заразившийся коронавирусом ребенок в возрасте до пяти (если есть показания), добавил эксперт.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщил о росте числа госпитализаций детей, заразившихся коронавирусом. В связи с этим в Москве приостановлено оказание плановой помощи детям, не являющейся неотложной, на несколько недель. При этом в полном объеме продолжат оказывать плановую помощь несовершеннолетним с состояниями, касающиеся онкологических, гематологических и других заболеваний.