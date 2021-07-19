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Коронавирус

Как избежать ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусу

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Специалисты лабораторий, в которых проводят исследования на антитела к коронавирусу, рассказали, как избежать ошибки при сдаче теста. По словам экспертов, в первую очередь анализы необходимо сдавать в одних и тех же лабораториях и с использованием одних и тех же тестов.

Как сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора сети клиник "Семейный доктор", все тест-системы различаются чувствительностью и возможностью оценки уровня антител. Также у каждой системы есть свои показатели измерения, которые обычно указывают на бланках результата.

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19 июля 2021, 10:32 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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