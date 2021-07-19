Москвичей начали пускать в рестораны без QR-кода

Жители и гости столицы с 19 июля могут снова зайти в московские заведения без QR-кодов. При этом другие санитарные требования не отменяются, Роспотребнадзор продолжит проверять рестораторов.

Напомним, московские власти отменили ограничение на прошлой неделе. Об этом Сергей Собянин объявил 16 июля, отметив, что решение было взвешенным и обдуманным. Ранее директор стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина заявила, что после введения QR-кодов выручка заведений без летних веранд упала почти на 90% – об этом сообщает телеканал "360".