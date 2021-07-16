Больницы Московской области обеспечили медицинским кислородом

Главный врач Андрей Осипов заявил, что Домодедовская центральная городская больница полностью обеспечена медицинским кислородом. Об этом он рассказал "Радио 1".
Медик подчеркнул, что не может отвечать за все Подмосковье, однако в его клинике перебоев с поставками не наблюдается. "Кроме того, не только наша больница, но и все больницы Московской области обеспечены концентраторами кислорода – приборами, которые вырабатывают его из воздуха", – отметил Осипов.
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