Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Пятница
16 июля
Лента новостей
22:09
"Девочка-мед": Кудрявцева похвасталась своей малышкой
21:39
Мечтающая втиснуться в узкий купальник Лорак истязает себя диетами
21:30
Жителя Подмосковья поймали с двумя килограммами наркотиков
21:28
Правительство Афганистана рано или поздно пойдет на уступки талибам – востоковед Нессар
21:02
Шнуров? Едкие стихи об умирающей МакSим вызвали оторопь
21:00
Больницы Московской области обеспечили медицинским кислородом
20:48
В Кузбассе за взятку судят экс-председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
20:31
Советник главы Офиса Зеленского высказался о сотрудничестве Украины и Китая: Поможет справиться с Россией
20:10
"Хочу поднять ее из гроба и врезать": Садальский пнул покойниц Маркову и Мордюкову
19:44
"Вместо диалога – давление": Володин обвинил США в "имперских замашках"
19:42
"В пакете для картошки": Литвинова в странном наряде удивила россиян
19:21
"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью
18:54
"Пройти огонь и воду": Как городской парень переехал в село и добился успеха
18:28
Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу
18:18
Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области
18:01
Раздувшаяся Боня изменилась до неузнаваемости
17:44
Почему зарабатывающая миллионы Тарасова из "Глухаря" не может найти мужа
17:39
Молитесь: врачи спасают инфицированную "сестричку" Началовой
17:20
Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание
17:16
Долина поклялась в любви бывшему мужу Макеевой
16:58
Не получивший госфинансирования режиссер обвинил власти Украины в помехах в съемках фильма
16:54
Звезда "Следа" обрушилась на антипрививочников: Надо быть полным идиотом или со сломанными мозгами
16:38
"Совсем умом тронулся": Киркоров вымазал женщин белой слизью
16:27
"Это домогательство": Скучающая по ласкам Бузова прижалась к мужику
16:14
"Шпагат на столе у прокурора был?": Волочкову высмеяли за очередную тяжбу
16:05
Известный продюсер задержан по обвинению в секс-торговле и отмывании денег
16:04
"Ошалеть": сенсационные кадры Бортич с бутылкой произвели фурор
15:58
Эксперт Евсеев: США ломают судебную систему Украины руками Зеленского
15:58
Сочная булочка: в Сети появилось видео стонущей от удовольствия Максаковой в белье
15:35
"Коля! Держись!" Цой обратилась к отменившему выступление больному Баскову
15:29
"Устроить шабаш!": Оскорбленный Соседов нашел жестокую управу на Бузову
15:22
"Пальцы как сосиски": Девушку Тимати облили помоями за внешний вид
15:16
Пугачева плюнула в покойника Стефановича
15:13
Звезду турецкого сериала "Основание: "Осман" застукали в объятиях российской блогерши
14:57
Новоиспеченный преемник Авакова надеется вернуть Крым и Донбасс
14:50
Лолита заявила о болезни дочери: Недоношенность и слезы
14:49
Пригожин в бешенстве из-за мерзких выходок: Отсутствует совесть
14:39
"Два дня я не мылась": фигуристая Шпица разрешила себе алкоголь на отдыхе
14:28
Отвергнутый Ириной Шейк певец переключился на мужчину
14:26
Безграмотная и грязная женщина: Бояков облил помоями Доронину
14:25
В Москве женщина за рулем иномарки сбила детей на пешеходном переходе
14:11
Раздевшаяся Сотникова всполошила народ
14:08
Под Томском пропал самолет с пассажирами на борту
14:05
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов
13:46
"А может, сначала?": униженный Омаров взмолился о пощаде
13:43
"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове
13:35
"Как вы умирать надоели": Съедаемый трауром Виторган обратился к покойникам
13:34
Аналитик Петров рассказал о непрофессионализме Зеленского
13:34
"Вовремя достойно уйти": жена Жигунова разнесла постаревших актрис "Секса в большом городе"
13:32
"Я бы постеснялась такое выкладывать": Подольской врезали за видео с сыном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 15 июля
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
Россияне "похоронили" певицу МакSим
Звезда "Следа" обрушилась на антипрививочников: Надо быть полным идиотом или со сломанными мозгами
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
Пугачева плюнула в покойника Стефановича
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус

Больницы Московской области обеспечили медицинским кислородом

прочитано 159 раз

Главный врач Андрей Осипов заявил, что Домодедовская центральная городская больница полностью обеспечена медицинским кислородом. Об этом он рассказал "Радио 1".

Медик подчеркнул, что не может отвечать за все Подмосковье, однако в его клинике перебоев с поставками не наблюдается. "Кроме того, не только наша больница, но и все больницы Московской области обеспечены концентраторами кислорода – приборами, которые вырабатывают его из воздуха", – отметил Осипов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

16 июля 2021, 21:00

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Молитесь: врачи спасают инфицированную "сестричку" Началовой

Возможен летальный исход
Шоу-бизнес

"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью

Актриса обратилась к родительнице в соцсетях
Шоу-бизнес

Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание

Велики шансы развода
Шоу-бизнес

"Пальцы как сосиски": Девушку Тимати облили помоями за внешний вид

Модель оправдалась за недостатки

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+