Ученые создали маску со встроенным тестом на COVID-19

Американские учёные из Массачусетского технологического института создали медицинскую маску со встроенным тестом на коронавирус. Прибор может выявить наличие инфекции за 90 минут.
Для этого в маску инкрустированы микродатчики, которые можно использовать и в других медицинских изделиях, включая маски и халаты. Их также можно прикрепить на одежду и использовать для обнаружения других вирусов. Ранее аналогичные устройства применялись для выявления лихорадки Эбола и вируса Зика, сообщает телеканал "360".
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