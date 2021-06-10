Noize MC заразился коронавирусом

Появилась информация о состоянии здоровья музыкального исполнителя Noize MC. СМИ пишут, что Иван Алексеев заразился коронавирусной инфекцией.
По данным RT, из-за этого рэпер был вынужден перенести даты ближайших концертов. В данный момент команда артиста ведет переговоры с площадками, которые принимают участие в турне, передает Пятый канал.
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