Медведев: Вакцинация в России может стать обязательной

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может стать обязательной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В ходе Петербургского международного юридического онлайн-форума Медведев сообщил, что обязательная для всего населения страны может быть введена в государственных интересах, а также для защиты большинства граждан, сообщает Ura.ru.
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