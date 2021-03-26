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Коронавирус
Правильное питание для полного выздоровления

Правильное питание для полного выздоровления

Точных данных о том, сколько россиян были заражены COVID-19, не существует. По данным сайта https://стопкоронавирус.рф/ на данный момент выявлено более 4,3 млн. инфицированных. Однако многие эксперты уверены, что это – только вершина айсберга и реальные цифры заболевших значительно выше. Ведь в официальную статистику попадают лишь случаи, зафиксированные с помощью тестов ПЦР. По оценкам некоторых экспертов реальное число граждан России, переболевших коронавирусом, уже исчисляется десятками миллионов.
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«Длительный ковид»

В сентябре 2020 г. руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, ссылаясь на исследования тестов на наличие антител к COVID-19, утверждал, что «в России число людей, встретивших коронавирус, составляет минимум 30 млн. Думаю, реальная цифра составляет 50–60 млн, а возможно, и все 80 млн». Ясно, что после сложнейших в эпидемиологическом смысле зимних месяцев это число значительно выросло. И, несмотря на проводимую вакцинацию, медики опять пугают возможным приходом в апреле новой волны пандемии.

Российские эксперты считают, что 70–80% всех инфицированных переносят COVID-19 или вообще без симптомов, или в лёгкой форме. При этом ученые Научно-исследовательского института Скриппса (США) уверены – даже если на момент тестирования человек не ощущал каких-либо симптомов, то они вполне могут развиться позже. При этом сроки восстановления организма после коронавирусной инфекции весьма внушительны, а многие её последствия сохраняются надолго.

Медиками уже широко используется термин «Длительный COVID» (Long COVID), обозначающий последствия заболевания, проявляющиеся у некоторых пациентов в течение многих месяцев. К ним относятся хроническая усталость, повышенная утомляемость, «мозговой туман», одышка, бессонница, потеря вкуса и обоняния, заболевания почек, головные, суставные и мышечные боли, а также прочие крайне неприятные побочные явления, не позволяющие переболевшим вернуться к нормальной жизни.

Одним из самых опасных осложнений коронавируса является миокардит – воспаление сердечной мышцы. «Вирус поражает эндотелий, внутреннюю "выстилку" сосудов, а сосуды проходят по всему телу. Одно из самых уязвимых мест – миокард. По этой же причине могут страдать почки. Ведь они представляют собой клубок сосудов. Если вирус поражает их, то неизбежны проблемы», – отмечает в интервью «Российской газете» реабилитолог Л. Дьяков, специалист кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания с курсом медико-социальной экспертизы Ростовского государственного медицинского университета.

В список долгосрочных последствий коронавируса также входят нарушение функции легких, фиброз, неполное восстановление вкуса и обоняния, проблемы в сфере неврологии. Зафиксирован и рост количества психиатрических диагнозов. Такие проблемы наблюдаются даже у молодых и ранее здоровых людей, пишет Focus. Для восстановления нормальной работы организма может потребоваться до 6 месяцев.

Фото: Пресс-служба Vertera

Помогите организму!

Одним из важнейших условий быстрой и полной реабилитации после перенесённого COVID-19 медики считают правильную диету. «Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы», – отмечают специалисты.

Наиболее важными в такой ситуации считаются витамин D и С, а учитывая негативное воздействие вируса на нервную систему, полезны и витамины группы В. Диетическое питание необходимо во время всего восстановительного периода. От сладостей во время реабилитации лучше отказаться, заменив их фруктами.». Также до полного выздоровления стоит исключить из меню алкоголь, жирную, жареную, копченую пищу и маринады. И, конечно, особое внимание нужно обратить на натуральные продукты, содержащие максимальное количество витаминов, ценных микро– и макроэлементов.

Морские бурые водоросли – самые полезные!

За время пандемии в прессе и интернете множество раз появлялась информация о пользе различных продуктов в борьбе с инфекцией и её последствиями. В качестве панацеи назывались лимон, чеснок, имбирь, куркума, перец и хурма. Но наиболее перспективными с точки зрения восполнения витаминов и микроэлементов многие эксперты называют бурые морские водоросли – в частности, ламинарию

«Восстановить нормальное состояние и тонус организма помогут натуральные продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и других полезных элементов, стимулирующих иммунитет, питающих каждую клетку организма и возвращающих краски жизни, – объясняет один из ведущих российских экспертов в области изучения морских водорослей, разработчик продуктов для бренда Vertera Анатолий Хитров. – Согласно нашим исследованиям, наиболее полно весь спектр этих веществ содержится в морских водорослях. Так прекрасно известная нашим соотечественникам ламинария и другая бурая морская водоросль – фукус пузырчатый, имеют колоссальный микроэлементный состав, включающий более 140 различных ценных веществ и соединений, впитываемых водорослями из морской воды. Это большое количество органического йода, магний, кальций, огромный перечень других минералов и витаминов. Среди них – даже чрезвычайно редкий и ценный для человеческого организма минерал-антиоксидант селен и ванадий, регулирующий работу сердечно-сосудистой системы и углеводный обмен. Кстати, ценность бурых морских водорослей как источника важнейшего микроэлемента для здоровья – органического йода – подтверждена Oxford Academic Endocrine Reviews, официальным изданием Оксфордского университета».

Специалистам в области биохимии известно, что для нормальной жизнедеятельности клеткам человеческого организма необходимы четыре основных вида веществ (метаболитов): белки, полисахариды (включая углеводы), липиды и нуклеиновые кислоты. Одновременно все они содержатся только в морских водорослях!

Научные исследования показали, что содержащиеся в водорослях полисахариды, к примеру, фукоидан, позитивно воздействуют на иммунную, пищеварительную системы организма, а также способны укреплять эндотелиальный слой сосудов – именно его повреждение является одним из самых серьезных последствий коронавируса». .

Противовирусными свойствами обладает другой извлекаемый из водорослей полисахарид – ламинаран. На его основе изготавливаются лекарственные препараты, повышающие устойчивость иммунной̆ системы и имеющие противоопухолевую направленность.

Ещё одним крайне полезным для нормального функционирования человеческого организма элементом, содержащимся в морских водорослях, является йод. Достаточное его потребление стимулирует работу мозга, обмен веществ, память и физическую активность. А синтезируемая из водорослей альгиновая кислота выводит из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов.

«В клетках морских водорослей содержится огромное количество ценных веществ. Проблема в том, что организм не может переварить оболочку клетки водоросли и добраться до ее полезного содержимого, – рассказывает Анатолий Хитров, – В кишечнике нет ферментов, способных эффективно ее расщеплять. Согласно данным института питания РАМН (г. Москва) человек способен усвоить всего 10-15% элементов, входящих в состав водорослей.

В научно-производственном объединении "Биомедицинские инновационные технологии"(НПО «БИТ») разработана технология получения из ламинарии и фукуса практически полного спектра содержащихся в их клетках полезных элементов. А в 2020-м году компанией был получен патент на уникальную методику, позволяющую при помощи специальных ферментов полностью расщеплять даже оболочку водоросли, извлекая из нее максимум ценных веществ. В итоге стало возможным изготовить пищевой продукт в форме легко усваиваемого гидрогеля с повышенной концентрацией полезных веществ бурых морских водорослей. Благодаря этому, он является отличной поддержкой организма в период восстановления после коронавируса».

По разработанным НПО «БИТ» технологиям в России выпускается линейка товаров под брендом Vertera (Вертера). Их эффективность подтверждена свидетельствами о государственной регистрации, гарантирующими качество и безопасность. Кроме того, эта продукция официально сертифицирована в 36 странах и экспортируется в Великобританию, государства ЕС, Турцию, Сербию, Македонию. Сейчас она проходит сертификацию в Китае, Южной Корее, Мексике, Бразилии.

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Фото: Пресс-служба Vertera
Автор: 26 марта 2021, 08:38

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