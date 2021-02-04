Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 февраля 2021 года

Таким результатам страна обязана, среди прочего – массовой вакцинации населения. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о планах начать в июле 2021 года клинические испытания ковидной вакцины второго поколения. Препарат обеспечит граждан более стойким, клеточным иммунитетом. В настоящее время он проходит доклинические испытания.
В то же время в России понемногу начинают пустеть койки для больных коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах страны свободы 33,6% специализированных мест для таких пациентов. Глава Минздрава добавил, что эти койки следует переоборудовать для оказания плановой медицинской помощи населению.
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