Частная клиника подала в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма коронавируса "омикрон"

Основатель российской сети офтальмологических клиник "Омикрон" Александр Падар подал в суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поводом стал новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который организация также назвала "омикрон".
Падар считает, что тем самым ВОЗ нанесла ущерб репутации его компании. Предприниматель переживает, что клиники могут потерять клиентов из-за ассоциации с новым штаммом коронавируса. Он требует запретить ВОЗ использовать название "омикрон", а также взыскать с организации пошлину в шесть тысяч рублей, сообщает телеканал "360".
"Ну, сами подумайте, если кто-то умрет от "омикрона" — родственник ваш или друг, то вряд ли вы пойдете в клинику с аналогичным названием", – передает слова Александра Падара Ura.ru.