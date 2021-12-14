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Коронавирус

Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла поделился планами и позицией Кремля по новым вызовам в ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Дипломат заявил, что Россия должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

По словам Пескова, зачастую противоположные мнения ученых о новом штамме говорят о том, что он еще недостаточно изучен и в любом случае представляет угрозу. Представитель Кремля заверил, что благодаря большому опыту и логистике оперативного штаба отечественная система здравоохранения готова к возможному повышению нагрузки, сообщает Ura.ru.

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Автор: 14 декабря 2021, 12:56 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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