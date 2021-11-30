Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране

В Японии выявили первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили представители японского правительства, передает RT.
Инфицированного человека обнаружили в аэропорту Нарита в Токио. "Омикрон" нашли у иностранца в возрасте около 30 лет, прибывшего в воздушную гавань и южноафриканского государства. В аэропорту у мужчины не было никаких симптомов, однако в последующие дни у него поднялась температура и он был госпитализирован в больницу, сообщает Vse42.ru.