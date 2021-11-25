В США провели крупное исследование действующего вещества "Коделака" против SARS-CoV-2

Новый вирус тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV2, был идентифицирован, как возбудитель текущей пандемии, приводящий к значительной заболеваемости и смертности. Мир изо всех сил пытается развивать контрмеры. Как терапевтические средства, направленные на уменьшение тяжести заболевания, например, вакцины, так и непосредственно лекарственные препараты, которые будут эффективно справляться с вирусом.

Была изучена активность ряда препаратов против SARS CoV2 в зараженных клетках. И одобренные препараты, действующее вещество "Коделака" (ambroxol) и ципрофлоксацин, показали высокую активность при доклинических и клинических исследованиях COVID-19.

Суть исследования состояла в том, что клетки Vero E6 (это стабильная линия клеток обезьян) обрабатывали испытуемым препаратом за 1 час до заражения. Затем клетки инфицировались SARS-CoV-2. А через 48 часов оценивалась жизнеспособность этих клеток.

Всего делалось три анализа.

Первый использованный анализ был основан на выживаемости клеток Vero E6 после заражения SARS-CoV2. Действующее вещество "Коделака" показало увеличение выживаемости клеток в отличии от групп клеток, где обработку препаратом не проводили.

Второй использованный анализ – количественная ПЦР генома SARS-CoV2 для определения эффекта репликации (создание копий\размножение) вируса. И в этом анализе действующее вещество "Коделака" показало результативность.

Наконец-то, третий использованный анализ представлял собой анализ образования бляшек. С применением действующего вещества препарата "Коделак" было показано отсутствие образования бляшек, в отличии от группы, где действующее вещество не применялось.

Первоначальная гипотеза врачей из США была основана на нейтрализации закисления клеток благодаря слабощелочным и липофильным свойствам используемых лекарственных веществ. Гипотеза подтвердилась. И были получены результаты при каких концентрациях (дозировках) работают данные препараты. Они оказались чрезвычайно эффективными при низком уровне концентрации в тканях. Действующее вещество "Коделака" в этом исследовании еще раз подтвердило свою безопасность, как для взрослых, так и для детей.

Также было показано, что оно безопасно при длительном применении в высоких дозах, например, при болезни Паркинсона (1260 мг каждые 24 часа) и болезни Гоше (27 мг/кг каждые 24 часа). Кроме того, высокие дозы (15-20 мг / кг / день) оказались безопасны и снижали воспалительные процессы. "Поэтому потенциальные испытания высоких доз на COVID-19 могут быть оправданы", – цитата из исследования американских ученых-врачей.

Действующее вещество "Коделака" выдвигается ими и испытывается как новое средство лечения COVID-19. Хотя механизмы действия препарата против SARS-CoV2 в клетках Vero E6 остаются неизвестными и требуют дополнительных исследований.

Доказательная база действующего вещества "Коделак" позволила ему быть включенным в тринадцатую версию рекомендаций Минздрава России по лечению новой коронавирусной инфекции.

"Коделак Бронхо"– препарат, который используется для лечения кашля с затрудненным отхождением мокроты, т.е. так называемого "влажного" кашля. Он содержит еще три компонента натурального происхождения: чабрец, глициррат и термопсис, которые обеспечивают препарат эффективным комплексом против вирусов и микробов.

Противовирусные свойства обусловлены наличием в составе глицирризиновой кислоты, ее активность в отношении ряда вирусов продемонстрирована in vitro. Чабрец обладает антимикробным свойством, содержащиеся в нем флаваноиды тимол и карвакрол, обладают бактерицидным действием на кокковую патогенную флору, бактериостатическим действием на грамотрицательные микроорганизмы, а также высокой антимикотической активностью в отношении патогенных грибов.

"Коделак Бронхо" выпускается в двух формах: эликсир, который разрешен к применению у детей с двух лет и таблетки. Это препарат для всей семьи, который начинает работать уже через 30 минут после приема.