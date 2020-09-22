Создатели российской вакцины назвали срок полной победы над коронавирусом

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что полностью остановить распространение коронавируса COVID-19 в России можно будет к ноябрю 2021 года. Для этого необходимо провести массовую вакцинацию населения.
Гинцбург считает, что при должном темпе производства к этому времени в стране будет до шести миллионов доз прививки, что позволит ввести препарат 70-80% населения, передает телеканал "360".
Напомним, что препарат "Спутник V", разработанный в НИЦ имени Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. После регистрации ее ввели уже двум тысячам добровольцев, у 85% которых не было замечено побочных эффектов. Остальные жаловались на повышение температуру и головную боль, которые проходили в течение суток.
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