Коронавирусом в России заразились более миллиона человек

За последние сутки в России зафиксировано 4 729 случаев заражения коронавирусом. У более чем четверти инфицированных нет симптомов болезни. За то же время вылечились 6 318 пациентов, а 123 умерли.
На первом месте по динамике распространения инфекции по-прежнему находится Москва. За истекшие сутки в столице зафиксирован 641 случай заражения коронавирусом. Второе и третье место делят Санкт-Петербург и Московская область – 185 и 156 выявленных инфицированных соответственно.
1 сентября число заболевших коронавирусом в России достигло знаковой отметки – миллион человек. При этом более 815 тысяч пациентов уже вылечились. Не смогли справиться со смертельной инфекцией 17 299 человек.
В этом году из-за эпидемии коронавируса учебный год будет особенным. Детские сады, школы и вузы должны принимать меры безопасности для недопущения распространения инфекции.
Так, в Москве перед 1 сентября все сотрудники сферы образования сдали тест на COVID-19. Изменения заметны сразу на входе в учебные заведения: теперь там действует обязательный контроль здоровья, установлены средства для дезинфекции – санитайзеры и специальные коврики. При этом по требованию Роспотребнадзора для доступа в учебное заведение должны быть открыты дополнительные входы.
Не обошлось и без масок. Но обязывать носить средства индивидуальной защиты учителей не будут – каждая школа примет решение сама. Ученики же могут снимать маски во время занятий.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь