В Минздраве РФ сделали заявление о второй волне коронавируса осенью

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов ожидает повышения уровня заболеваемости COVID-19 осенью. Однако это не станет новой волной эпидемии.
Чуланов пояснил, что рост числа заражений будет связан с началом учебного года и возобновлением работы школ и университетов. Специалист прогнозирует, что из-за формирования новых учебных и рабочих коллективов рост заболеваемости составит порядка 10-20%, что не сопоставимо с масштабами эпидемии, которую страна пережила весной, передает телеканал "Царьград".
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